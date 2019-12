A Live Non è la d’Urso saranno ospiti della puntata del 16 dicembre 2019 Taylor Mega e la bellissima sorella. L’influencer, secondo quanto annunciato da Barbara d’Urso nell’ultima puntata settimana di Pomeriggio 5, si ritroverà contro 5 accanitissime sfere. Cosa accadrà in studio? Quali altri ospiti approderanno in puntata e quali temi verranno trattati?

Live Non è la d’Urso ospiti 16 dicembre: Taylor Mega contro tutti

Protagonista di Pomeriggio 5, Domenica Live e Live Non è la d’Urso, ma anche dei gossip della settimana, Taylor Mega tornerà nel salotto di Barbara d’Urso, nella prima serata di lunedì 16 dicembre 2019, per scontrarsi contro 5 cattivissime sfere. Chi vi sarà? Chi attaccherà l’influencer che si presenterà in coppia con la sorella? Ebbene dopo che la conduttrice ha annunciato la presenza di Taylor durante l’ultima puntata settimanale di Pomeriggio 5, su Twitter si sono scatenati tutti gli utenti.

Il motivo? Molti hanno iniziato ad ipotizzare che nelle sfere Barbara d’Urso potrebbe aver messo Antonella Elia, visto quello che è accaduto da Chiambretti a #Cr4 La Repubblica delle Donne. La lite fra le due donne ha fatto il giro del web. Altre ipotesi? Oltre alle inflazionate: Vladimir Luxuria e Alba Parietti, ormai super presenti, così come Alda D’Eusanio, qualcuno ha pensato anche che contro Taylor la d’Urso potrebbe aver chiamato qualche sua ex.

Live Non è la d’Urso: scontro infuocato a due

Barbara d’Urso ha anche parlato di un accesissimo scontro a due. Chi saranno i protagonisti? Per ora non ci è dato saperlo. Attendiamo con ansia ulteriori anticipazioni. La conduttrice ha parlato però di un uomo e una donna.

Inutile dire che ora tutti vogliono sapere i nomi dei protagonisti di questo scontro infuocato. Saranno per caso: Vittorio Sgarbi e Vladimir Luxuria dopo quanto accaduto qualche settimana fa? Saranno alcuni protagonisti dei gossip delle ultime settimane e già ospiti a Domenica Live? Saranno, invece, Mughini e la Parietti dopo quanto accaduto a Vieni da me su Rai 1?

Ebbene niente scontro fra Sgarbi e Luxuria, ma sicuramente andranno in scena quelli fra Taylor Mega ed Antonella Elia, ma anche quelli fra Mughini e la Parietti. Se ne vedranno delle belle. Ad annunciarlo è stato lo stesso spot promozionale della trasmissione. In studio potrà succedere qualsiasi cosa. Le liti potranno trasformarsi in scontri infuocati, oppure il clima natalizio potrà pervadere il corpo di tutti gli ospiti di Barbara d’Urso e far fare loro pace.

Live Non è la d’Urso: Paola Caruso vs Moreno Merlo

Altro scontro? Quello di Paola Caruso e Moreno Merlo. I due si sono lanciati frecciatine a distanza dal salotto di Domenica Live. Barbara d’Urso ha chiesto loro più volte di accettare un confronto per veder se le divergenze potevano ri-appianarsi.

Lunedì sera, quindi, i due ex fidanzati si ritroveranno faccia a faccia. Come finirà? Anche in questo caso è difficile prevedere cosa succederà.