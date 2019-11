Tanti gli ospiti nella puntata di Live – Non è la D’Urso di ieri sera, lunedì 25 novembre 2019. Nel rivederla in streaming on demand, ripercorriamo anche la lite in studio tra Marco Predolin e Ricky Tognazzi e la confessione di Mercedesz Henger a proposito del padre biologico: “Non è Riccardo Schicchi“. Ecco il video Mediaset completo per ripercorrere l’intera nuova puntata.