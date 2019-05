Clamoroso! Secondo le anticipazioni a Live Non è la d’Urso, nella puntata di mercoledì 22 maggio 2019, Eliana Michelazzo ammetterà che: “Mark Caltagirone non esiste!”. Cosa succederà nello studio di Barbara d’Urso? Quali altre verità verranno a galla? Il Prati – Gate si concluderà così, oppure no? Ecco le prime news in merito.

Live Non è la d’Urso anticipazioni: tutta la verità di Eliana Michelazzo

L’agente di Pamela Prati, Eliana Michelazzo, pare aver deciso di vuotare il sacco. Secondo il comunicato stampa appena diffuso da Mediaset, ma anche secondo quanto preannunciato da Dagospia, mercoledì prossimo scopriremo gran parte della verità sul caso Prati. Cosa succederà nella nuova puntata di Live Non è la d’Urso? Cosa accadrà nello studio di Barbara d’Urso?

Dopo aver tenuto in scacco centinaia e centinaia di telespettatori che si erano appassionati alla soap opera, non potendo più reggere il peso delle bugie, Eliena Michelazzo racconterà la sua verità.

A quanto pare, infatti, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, in un lungo sfogo, ammetterà: “In tv ho mentito, non ho mai incontrato Mark Caltagirone, l’ho visto solo in un video di pochi secondi in cui lui è in auto con la mia socia Pamela Perricciolo. La voce di quell’uomo è diversa da quella della telefonata avvenuta nel programma “Live”. A questo punto credo non esista“.

Come reagiranno i telespettatori? Cosa succederà dopo che il castello di carte cadrà?

Il racconto di Eliana Michelazzo: le anticipazioni

Eliana Michelazzo aggiungerà però dettagli ancor più sconcertanti alla sua verità su Mark Caltagirone. L’agente dei vips, infatti, svelerà: “Io sono stata la prima vittima di questo sistema. Da 10 anni ho un fidanzato fantasma, Simone Coppi, solo ora ho aperto gli occhi: mi mandava foto, messaggi, un anello, mi sono tatuata il suo nome. Adesso, ascoltando le storie delle altre vittime, ho capito la verità: non esiste. Preferirei non sapere chi si nasconde dietro quelle false identità…“.

Come reagiranno Palema Prati e Pamela Perricciolo a tutto ciò? Come reagiranno i telespettatori, il pubblico presente in studio e i vari opinionisti?

Per saperlo bisognerà attendere la messa in onda della puntata. Lasciano per ora interdetti le dichiarazioni finali che si apprendono dalla nota stampa Mediaset. A quanto pare, infatti, la Michelazzo ha concluso il suo sfogo dicendo: “Dopo questa mia confessione ho paura, non voglio avere contatti con nessuno, dovrei andare all’estero o in un posto isolato dal mondo come un convento o la casa di “Grande Fratello“.

La domanda sorge spontanea, giusto per parafrasare Marzullo. Come mai proprio nella casa del Grande Fratello?

Live Non è la d’Urso: lo scoop sul Prati Gate

Grazie a questa dichiarazione Barbara d’Urso porterà a casa un vero e proprio scoop sul Prati – Gate. C’è da dire, però, che molto probabilmente non finirà tutto dopo la puntata di Live Non è la d’Urso di mercoledì 22 maggio. Questa soap continuerà a far discutere.

Della vicenda, oltretutto, si parla da mesi e mesi in tutte le televisioni. Gabriele Parpiglia, giornalista di Chi, è addirittura volato in Albania, chiamato da una famosa conduttrice del posto, per poter portare le sue testimonianze e parlare delle inchieste realizzate sul caso per il noto settimanale.

Barbara d’Urso è riuscita, puntata dopo puntata, a coinvolgere i telespettatori che si sono appassionati alle vicende della Prati e del suo fantomatico futuro sposo e che hanno seguito i vari capitoli della saga con attenzione spasmodica ed una sempre crescente curiosità.

Settimana scorsa, infatti, moltissimi telespettatori hanno seguito il programma per assistere all’intervista della famosa conduttrice. Pamela Prati ha però puntato i piedi e non ha voluto raccontare nulla uscendo per due volte dallo studio. Nonostante ciò Barbara d’Urso ha proseguito il suo racconto e ha mostrato a tutti le mille contraddizioni di una vicenda a cui, ormai, non credeva più nessuno.