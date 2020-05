Due madri a confronto in una piccola comunità nell’Ohio durante gli anni Novanta. Debutta Little Fires Everywhere, la serie Amazon tratta dal romanzo Tanti Piccoli Fuochi di Celeste Ng. Composta da otto episodi, vede Reese Witherspoon e Kerry Washington protagoniste e produttrici esecutive, insieme a Liz Tigelaar, Lauren Neustadter, e Pilar Savone. Little Fires Everywhere è disponibile sulla piattaforma Prime Video a partire dal 22 maggio.

La genesi del progetto risale al 2017 quando la Whiterspoon scoprì il romanzo originale prima della sua pubblicazione e ne rimase affascinata. L’attrice portò poi il progetto alla collega Washington e a si avvicinarono a Liz Tigelaar per adattare il libro sullo schermo. Inizialmente previsto sulla rete ABC, Little Fires Everywhere divenne poi una serie streaming per Hulu. A livello internazionale è distribuita da Amazon Prime Video.

Little Fires Everywhere: la trama della serie Prime Video

Little Fires Everywhere è ambientata nel 1998, a Shaker Heights, Cleveland, Ohio. La storia segue i destini intrecciati della perfetta famiglia Richardson e una enigmatica madre con sua figlia che sconvolgono le loro vite. La serie esplora il peso dei segreti, la natura dell’arte e dell’identità, la feroce attrazione della maternità – e il pericolo nel credere che seguire le regole possa evitare il disastro.

Little Fires Everywhere su Prime Video: cast e personaggi

Protagonista è Reese Witherspoon che interpreta Elena Richardson, una giornalista e madre di quattro adolescenti, accanto a lei Kerry Washington nei panni di Mia Warren, madre single appassionata di fotografia; Joshua Jackson è Bill Richardson, avvocato e marito di Elena; Rosemarie DeWitt è Linda McCullough; Jade Pettyjohn interpreta Lexie Richardson, la figlia maggiore di Elena e Bill, una studentessa modello; Lexi Underwood è Pearl Warren, figlia di Mia; Megan Stott interpreta Izzy Richardson, figlia minore di Elena e Bill, la pecora nera della famiglia; Gavin Lewis è Moody Richardson, figlio minore di Elena e Bill; infine Jordan Elsass che interpreta Trip Richardson, un famoso atleta e il maggiore dei figli di Elena e Bill.

Completano il cast anche AnnaSophia Robb nel ruolo della giovane Elena; Tiffany Boone nei panni di Young Mia; Alona Tal interpreta una giovane Linda; e Nicole Beharie nel ruolo della signora Ryan.