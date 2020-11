Piccoli o grandi che siano, tutte le famiglie hanno dei problemi da affrontare nel quotidiano. E Ginevra, la sorella più piccola di Elettra Lamborghini, lo sa fin troppo bene. La ragazza, aspirante cantante, in una recente intervista ha affermato che non ha mai avuto un bel rapporto con Elettra, tanto è vero che non ha partecipato neanche al sontuoso matrimonio della sorella che si è svolto nel mese di settembre. A nessuno è sfuggito il ringraziamento della Lamborghini poco dopo la cerimonia in cui, all’indomani del fatidico “si”, ha ringraziato “tutte quelle persone che sono state al suo fianco“. Tutte, eccetto Ginevra. La quale a Fanpage ha confessato perché tra di loro non scorre buon sangue.

Perché non scorre buon sangue tra Ginevra ed Elettra Lamborghini

“Tutti pensano che io ed Elettra siamo molto legate, ma in realtà non è così. Abbiamo caratteri molto diversi e abbiamo fatto due percorsi di vita totalmente diversi“, afferma a gran voce. E poi aggiunge: “In tutte le famiglie ci sono storie di questo tipo. Tra fratelli e sorelle si bisticcia sempre. Noi lo abbiamo fatto anche da piccole“.

Da quel che sembra e da ciò che emerge dalle parole di Ginevra, Elettra Lamborghini è sempre stata una ragazza fuori dagli schemi e, questo comportamento, non si è conciliato con il carattere della terzogenita. La giovane, però, più volte avrebbe cercato di mettere a tacere le incomprensioni, sperando di potersi riconciliare, definitivamente, con Elettra Lamborghini.

Elettra e Ginevra: due sorelle che provengono da mondi differenti

“Anche oggi litighiamo sempre. Io le voglio bene e le auguro il meglio per la sua carriera. È bravissima in quello che fa, ma vorrei che tra di noi tutto fosse diverso“. Anche Ginevra ha seguito le stesse orme di Elettra, anche lei vuole ambire a trovare il successo come cantante, tanto è vero che di recente ha pubblicato anche un singolo, dal titolo Scozzese. “La carriera di Elettra Lamborghini mi ha aiutato a trovare strada nel mondo della musica? Assolutamente no”, ammette Ginevra.

“Con tutto il rispetto per la sua carriera, ho voluto fare tutto da sola. Anche perché il mio è un sound diverso dal suo“. Non ci sarebbero quindi problemi di fondo così gravi tra le due sorelle, solo visioni differenti. E questo avrebbe creato qualche piccolo attrito. “Viviamo in due mondi separati. Io vengo da Venere, lei da Marte“, aggiunge. “Resta il fatto che parlare con lei non è affatto facile”, conclude. E chissà, Ginevra ed Elettra troveranno mai un modo per appianare le divergenze, nonostante tutto?