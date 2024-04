Salta la puntata de L’Isola dei Famosi 2024 di stasera, giovedì 25 aprile 2024. Nessun doppio appuntamento settimanale per il reality show condotto quest’anno da Vladimir Luxuria con la presenza in studio degli opinionisti Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Come mai? E soprattutto quando torna in tv?

Perché l’Isola dei famosi non va in onda oggi, giovedì 25 aprile 2024?

Stasera, giovedì 25 aprile 2024, non va in onda L’Isola dei Famosi di Vladimir Luxuria. Il reality show che vede concorrenti famosi e non spiaggiati in Honduras a patire la fame e le intemperie salta la sua consueta programmazione del giovedì sera. Il motivo? Non si tratta di un cambio legato agli ascolti non proprio esaltanti, ma semplicemente al fatto che oggi, 25 aprile è il giorno della Festa della Liberazione. Per questo motivo Mediaset ha pensato bene di cambiare la programmazione dei palinsesti televisivi facendo slittare la sesta puntata del reality show a lunedì prossimo.

Il prossimo appuntamento con i naufraghi di Vladimir Luxuria, infatti, è fissato per lunedì 29 aprile 2024 dalle ore 21.35 in prima serata su Canale 5. Durante la lunga diretta i telespettatori scopriranno il nome del prossimo naufrago eliminato. Ricordiamo che in lizza per l’eliminazione al televoto ci sono: Daniele Tedeschi Radini, Joe Bastianich, Khady Gueye, Rosanna Lodi, Sonny Olumati e Pietro Fanelli.

Come cambia la programmazione di Canale 5 nel giorno del 25 aprile 2024? Salta L’Isola dei Famosi

Questa sera, giovedì 25 aprile 2024, la sesta puntata de L’Isola dei Famosi non va in onda per lasciare spazio a tre nuovi episodi di Terra Amara. La soap turca di grandissimo successo torna così ad appassionare milioni di telespettatori con le intricate vicende amorose con protagonisti Zuleya e Yilmaz. Mediaset punta sul sicuro, visto che la soap è tra i programmi più amati e seguiti dell’anno.

Ricordiamo che L’Isola dei Famosi 2024 torna in onda lunedì 29 aprile in prima serata su Canale 5.