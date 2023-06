Apple TV+ ha annunciato una serie tv dedicata alla vita di Lionel Messi, il calciatore campione del mondo nel 2022. Si tratta di un progetto importantissimo, prodotto dalla SMUGGLER Entertainment, suddiviso in quattro parti. Ecco le prime anticipazioni.

Lionel Messi, la vita dell’attaccante del PSG in una serie Apple TV+

E’ ufficiale: la vita di Lionel Messi, il calciatore argentino, centrocampista e attaccante del Paris Saint-Germain e della nazionale argentina, sarà raccontata in una serie tv trasmessa su Apple TV+. La piattaforma di distribuzione via Internet di film, serie televisive e altri contenuti d’intrattenimento a pagamento di Apple, trasmetterà prossimamente una docs-serie dedicata al sette volte vincitore del Pallone d’Oro. La serie, girata tra Parigi, in Qatar e in Argentina, racconterà le gesta del campione argentino che detiene record su record: dalle cinque presenze alla Coppa del Mondo fino alla vittoria dell’Argentina nella Coppa del Mondo Qatar 2022.

Proprio Messi alla vigilia della finale della Coppa del Mondo 2022 in Qatar aveva raccontato:

Sarebbe un’esperienza fantastica vincere una Coppa del Mondo e poter chiudere la mia carriera così. Sono anni che lo sogno e lotto per questo. Ho immaginato un milione di possibilità su cosa potrebbe succedere… la prima partita, gli ottavi di finale, i quarti di finale, la semifinale e la finale. E lo vivrò come qualcosa di speciale, perché è l’ultimo mondiale. Concludere la carriera vincendo una Coppa del Mondo sarebbe il coronamento di un sogno

Lionel Messi su Apple TV+: presto una serie dedicata alla sua storia

Al momento non è ancora stato comunicato il nome della serie – documentario dedicato alla vita di Lionel Messi, ma possiamo dirvi che è stata prodotta da Tim Pastore, vincitore dell’Emmy Award, Patrick Milling Smith e Brian Carmody vincitori dell’Emmy e del Tony Award, Matt Renner e Jon Henion. Durante le riprese i registi hanno seguito Messi anche durante la Coppa del Mondo Qatar 2022, l’avventura che ha siglato la fina della carriera del sette volte vincitore del Pallone d’oro. Un finale di carriera col botto per Messi che con l’Argentina ha trionfato vincendo il Mondiale di Calcio Qatar 2022.

Non solo, la serie – docufilm racconterà anche il lato più intimo e privato del campione considerando il miglior atleta vivente al mondo. Una serie da non perdere prodotta per Apple da SMUGGLER Entertainment e prodotta in associazione con Pegsa.