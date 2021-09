Linus di Radio Deejay è tra i protagonisti del Festival della Tv e dei Nuovi Media di Dogliani. Una lunga carriera quella dello speaker e conduttore radio-televisivo che nella città di Milano ha trovato la sua strada lavorando con mostri sacri dello spettacolo come Adriano Celentano. Eppure parlando proprio del Molleggiato ha rivelato qualcosa di inaspettato.

Linus: “Celentano? Fa quello che vuole lui, ma è un personaggio come pochissimi”

Linus si è raccontato in una lunga intervista concessa ad Aldo Cazzullo de Il Corriere della Sera in occasione del Festival della Tv e dei Nuovi Media di Dogliani ricostruendo la sua carriera.

“Chiamarsi Pasquale Di Molfetta e arrivare dalla Puglia a Milano non è stato semplice, mi sembrava che tutti i Brambilla mi guardassero storto: venivamo additati come qualcosa di esotico” – ha detto che il direttore di Radio Deejay che ha avuto anche l’onore di lavorare nientepocodimeno che con Adriano Celentano. Parlando proprio della sua collaborazione con il Molleggiato però il conduttore radio-televisivo ha confessato:

E’ stato umanamente utile, ma lavorativamente inutile: alla fine fa quello che vuole lui e ti senti un po’ frustrato. Ma è un personaggio come pochissimi. Quando ero tra gli autori di 125 milioni di caz..te gli chiesi come mai non aveva ancora cantato la mia canzone preferita, Storia d’amore: disse che non si ricordava le parole, perché lui ha sempre fatto pochi concerti dal vivo. La improvvisò nel suo salotto. Fu meraviglioso.

Linus e l’amicizia con Nicola Savino

Non solo, Linus si è soffermato anche sul concetto di arte e artista sottolineando che, secondo il suo punto di vista, in un artista è più importante la personalità della tecnica. Il direttore di Radio Deejay può vantare amicizie con grandi nomi dello spettacolo e dell’arte. Tra questi c’è sicuramente il geniale Elio di Elio e le Storie Tese che definisce “un matto vero”. “E’ doubleface” – ha precisato il conduttore radiofonico – “è timido e riservato in privato, detesta quando lo riconoscono e lo fermano per strada. Sul palco invece si trasforma, non ha paura di niente: non ho mai visto nessuno come lui“.

Grande stima ed affetto poi per Lorenzo Jovanotti: “la sua grandissima forza è la curiosità: Lorenzo legge, ascolta e parla tantissimo. Altri personaggi che ho conosciuto sono invece talmente centrati su se stessi che sono grandi sul palco, ma noiosi nel privato“. Infine l’amicizia speciale con Nicola Savino con cui lavora da circa 20 anni. Un vero e proprio matrimonio artistico tra i due con il conduttore che l’ha definito “la moglie con i baffi“.