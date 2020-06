L’Intervista di Maurizio Costanzo, ultima puntata dell’edizione 2020 in onda giovedì 11 giugno 2020 in seconda serata su Canale 5. A raccontarsi tra vita privata e professionale sarà la politica Giorgia Meloni, leader di Fratelli D’Italia. Ecco le anticipazioni.

L’Intervista di Maurizio Costanzo stasera su Canale 5

Giovedì 11 giugno 2020 appuntamento in seconda serata su Canale 5 con l’ultima puntata de L’Intervista di Maurizio Costanzo, il talk one to one che vede il giornalista e conduttore incontrare personaggi di spicco del mondo dello spettacolo, della cultura e della politica.

Dopo le interviste di Emanuele Filiberto, Luigi Di Maio e Tommaso Paradiso, Costanzo è pronto a salutare il pubblico con un’imperdibile intervista realizzata a Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d’Italia, recentemente inserita dal Times nella lista dei 20 personaggi che potrebbero cambiare il 2020, si racconterà a cuore aperto rivelando dettagli sulla sua vita pubblica, ma anche privata.

Non solo la Meloni si soffermerà anche sull’emergenza Coronavirus, la pandemia che da circa tre mesi ha colpito il nostro Paese e il resto del mondo cambiando le nostre vite. La leader di Fratelli d’Italia su una possibile seconda ondata in autunno del virus ha precisato:

pare ci sia il rischio di una seconda ondata, la paura oggi è tanta parte della nostra giornata, ma l’Italia non può permettersi un altro lockdown.

Giorgia Meloni a L’Intervista di Maurizio Costanzo sul padre e la figlia

A L’Intervista di Maurizio Costanzo, Giorgia Meloni si è raccontata andando ben oltre l’immagine di donna politica e leader di Fratelli d’Italia. La Meloni si è soffermata in particolare sul rapporto conflittuale con il padre su cui ha detto:

Non sono riuscita a odiare mio padre, ho provato sempre indifferenza per lui. Mi sono rammaricata del fatto di non aver provato una grande emozione per lui, nemmeno quando è morto. Ho rotto i rapporti con lui a 11 anni. A mia madre invece devo tutto, ha cresciuto due figli da sola.

Spazio poi alla figlia Ginevra nata tre anni e mezzo fa e a sorpresa la Meloni ha rivelato a Costanzo di avere diversi sogni nel cassetto da realizzare. Parlando del futuro a sorpresa ha confessato:

Cosa voglio fare da grande? Un mio grande sogno è fare la radio, amo la dimensione della radio, io l’adoro, anche se non credo di avere una voce radiofonica.