A fine agosto, il 30 con esattezza, riprendono le riprese della terza e ultima stagione de La Porta Rossa, fiction di Rai2 con protagonista Lino Guanciale. La serie tv si girerà ancora a Trieste che ospiterà il set per circa quattro mesi. Lino Guanciale vestirà sempre i panni di Leonardo Cagliostro, mentre Gabriella Pession quelli della sua compagna Anna Mayer.

Si torna dunque sul set de La Porta Rossa dove ritroveremo Lino Guanciale e Gabriella Pession nei panni dei protagonisti, così come l’intero cast per girare le puntate conclusive della fiction.

Come annunciato infatti, questa dovrebbe essere la stagione conclusiva ma tutto dipenderà dagli ascolti, come succede spesso in questi casi. Se la storytelling appassiona il pubblico e ci sono i presupposti per creare dinamiche successive, è quasi certo che ci sarà un sequel, altrimenti la storia si conclude.

La Porta Rossa 3: quando in tv

Tornando alle riprese, la troupe comincerà a lavorare a Trieste a partire dal 30 agosto. Le riprese richiederanno circa sedici settimane di lavorazione, per un totale quindi di quattro mesi. La messa in onda è ancora da decidere, probabilmente nell’autunno del 2022.

La Porta Rossa 3: la trama e come si evolveranno i personaggi

Nella sinossi della fiction si legge: “Il commissario Leonardo Cagliostro, impulsivo, dai metodi spesso bruschi ed assai poco ortodossi, per nulla incline a seguire procedure e direttive dettate dai suoi superiori, è alle prese con il caso più complicato della sua carriera: indagare sul suo stesso omicidio. L’uomo infatti rimane intrappolato nel mondo dei vivi e il suo fantasma indaga per scoprire chi è il mandante del suo stesso omicidio ma anche per proteggere la moglie, il magistrato Anna Mayer, anche lei in pericolo.

Cagliostro è stato ucciso durante un’azione di polizia in solitaria, e nelle stagioni si scopre che è morto per opera di un collega della questura che conduce dunque una doppia vita legata al traffico di una nuova potente e letale droga chimica che sta invadendo da tempo Trieste, la Red Ghost, su cui Leonardo stava indagando prima di essere ucciso e avrebbe dunque teso una trappola mortale al commissario.

Le uniche persone che possono aiutare Leo, sono Vanessa Rosic, che scopre per caso di essere una medium che è in grado di vederlo e sentirlo, e Jonas Sala, un altro spirito che si trova nella sua stessa situazione”.

Il protagonista quindi è costretto a rimanere nel mondo dei vivi, intrappolato, per cercare di capire chi lo ha voluto uccidere e perché e per proteggere la sua amata compagna Anna, a cui presta il volto Gabriella Pession.

Cosa succederà nella terza stagione? Ovviamente il mistero sarà risolto e si scoprirà finalmente chi ha voluto la morte di Cagliostro, ma l’ispettore è probabile che in questa stagione non potrà contare sull’aiuto di Valentina, la medium in grado di vedere e parlare con il commissario. La donna infatti, potrebbe essere coinvolta in un guaio ad opera di un altro medium Federico, mandato lì per conto di terzi.

Il Cast de La Porta Rossa delle ultime due stagioni: molte riconferme e probabili new entry

Nel cast riconfermati, ovviamente i protagonisti: Lino Guanciale e Gabriella Pession. Ed anche: Pierpaolo Spollon, Gaetano Bruno, Elena Radonicich e Carmine Recano. Di seguito il cast ufficiale delle stagioni precedenti:

Lino Guanciale : Leonardo “Leo” Cagliostro

: Leonardo “Leo” Cagliostro Gabriella Pession : Anna Mayer

: Anna Mayer Valentina Romani: Vanessa Rosic

Fausto Maria Sciarappa: Valerio Lorenzi

Antonio Gerardi: Stefano Rambelli

Elena Radonicich: Stella Mariani

Ettore Bassi: Antonio Piras

Gaetano Bruno: Diego Paoletto

Cecilia Dazzi: Eleonora Pavesi

Alessia Barela: Stefania Pavesi

Raniero Monaco di Lapio: Raffaele Gherardi

Pierpaolo Spollon : Filip Vesna

: Filip Vesna Andrea Bosca: Jonas Sala

Antonia Liskova: Silvia Pes

Fortunato Cerlino: Marco Jamonte

Carmine Recano: Federico

Lavinia Longhi: Beatrice Mayer

Non è da escludere che in questa nuova stagione ci siano dei nuovi innesti con l’entrata nel cast di nuovi attori e di conseguenza nuovi personaggi, per arricchire la storia e creare nuove dinamiche. La regia è affidata a Carmine Elia e come vi abbiamo già detto la messa in onda de La Porta Rossa 3, avverrà nell’autunno del 2022.