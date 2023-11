Lino Banfi annuncia il ritiro da Ballando con le stelle 2023. Salvo ripensamenti, l’attore sembra intenzionato a lasciare il programma di Raiuno dopo la terza puntata andata in onda ieri, 4 novembre 2023.

Lino Banfi lascia Ballando con le Stelle 2023? Perchè? L’attore racconta il motivo

Dopo l’esibizione di Lino Banfi e Alessandra Tripoli, una Rumba su “I migliori anni della nostra vita”, il pubblico si alza in piedi alla fine per un lungo applauso. Dopo aver ricevuto un buon risultato da parte dei giudici, Lino Banfi prende parola e apre un discorso annunciando la scelta di voler lasciare la gara.

“Cosa potrei ottenere di più io di tutto quello che ho ricevuto in queste tre puntate? Voglio lasciare a chi merita più di me perché sembra che io sia avvantaggiato“. Ha dichiarato l’amatissimo attore.

La reazione di Milly Carlucci

Milly Carlucci blocca e cerca di mediare sulla situazione: “Lino, ragioniamoci. Non prendere decisioni affrettate. Sì, io ti vedo nella settimana nei momenti di sconforto, ma ti chiedo di poterci riflettere. Ti prego, mi metterei anche in ginocchio. Non prendiamo una decisione adesso, medita un attimo. Il pubblico vuole che tu rimanga”. Anche i giudici chiedono al concorrente di poter rimanere in gara.

La decisione di Lino Banfi

La situazione viene congelata fino alla conclusione della puntata, quando viene diffusa la classifica della serata e viene ufficializzato che lo spareggio riguarderà Giovanna Lambertucci e Giovanni Terzi. “Big Ben ha detto stop e se potessi darei i miei voti a Giovanna Lambertucci. Sono il più anziano e potrei essere il papà di Antonio Caprarica…”, dice Banfi ribadendo l’intenzione di uscire dalla competizione.

“Congeliamo tutto qui. Teniamo aperto il discorso di Lino, tenteremo di convincerlo a non andare via”, chiosa Milly Carlucci a fine puntata sperando di convincere l’attore a cambiare idea e a continuare il suo bellissimo percorso all’interno del programma di Rai 1