Linea Blu compie trent’anni. Il programma di divulgazione, impegnato nella diffusione e sensibilizzazione della cultura dell’ambiente e del mare, va in onda dal 1994 sull’emittente pubblica. Scopriamo insieme tutte le novità di questa nuova edizione.

Linea Blu torna in tv, a condurre c’è Donatella Bianchi

Non poteva esserci giorno migliore per il ritorno di Linea Blu. Sabato 8 giugno 2024 si celebra infatti la Giornata Mondiale degli Oceani, anniversario della Conferenza Mondiale su Ambiente e Sviluppo, tenutasi a Rio nel 1992. E da sabato, su Rai1 alle ore 14, va in onda Linea Blu condotto da Donatella Bianchi e Fabio Gallo. Si tratta della trentesima edizione per un programma che ha fatto scoprire ai telespettatori la bellezza delle coste italiane e del nostro mare. Dal 1994, Linea Blu ha sempre raccontato quanto questo delicato ecosistema rappresenti un inestimabile patrimonio per il nostro Paese che va tutelato e difeso.

Lo scorso anno per festeggiare questo importante traguardo, ai due conduttori è stata affiancata un volto del Tg1, Valentina Bisti, che ha percorso i cammini e i sentieri che si affacciano sul mare per raccontare gli aspetti più nascosti dei paesaggi e delle comunità da punti di vista unici, privilegiati. Donatella Bianchi collabora attivamente con diverse realtà per la tutela del nostro patrimonio: dal 2014 al 2022 è stata presidente di WWF Italia e dal 2019 è presidente del Parco Nazionale delle Cinque Terre. Inoltre è stata nominata cittadina onoraria dei Comuni di Santa Teresa di Gallura e Ustica.

Anticipazioni prima puntata

Per la prima puntata di Linea Blu, si partirà dalla Pantelleria dove la presentatrice salverà una tartaruga chiamata ‘Cossyga’, come l’antico nome dell’Isola. Un’edizione che, come spiegato da Donatella Bianchi dlle pagine di Tv, Sorrisi e Canzoni, cercherà di coinvolgere attivamente la cittadinanza: “Puliremo insieme le spiagge, mostreremo le bellezze del Mare Nostrum e cercheremo di divertire e intrattenere, perché siamo in estate e la gente ha bisogno di sole, di luce e di felicità“.