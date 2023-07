Ligabue ha annunciato l’uscita di un nuovo album di inediti dal titolo “Dedicato a noi“. Dopo il grande successo del singolo “Riderai”, il rocker di Correggio torna con un nuovo progetto discografico in uscita il prossimo 22 settembre 2023!

Ligabue, nuove canzoni in arrivo nel nuovo disco “Dedicato a noi”

Si intitola “Dedicato a noi“, il nuovo album di inediti di Luciano Ligabue in uscita il prossimo 22 settembre 2023 per l’etichetta discografica Warner Music Italy. Un disco molto atteso che segna il ritorno del rocker di Correggio a tre anni di distanza dall’ultimo progetto discografico “7”. Il disco, già disponibile al preorder, è anticipato dal primo singolo “Riderai“. Il brano, scritto da Ligabue e prodotto dallo stesso Luciano con Fabrizio Barbacci, è una canzone promemoria per tutti noi. Ridere è importante e bisognerebbe ricordarselo ogni giorno.

Ridere anche delle nostre ansie eccessive. Anzi quante volte ci siamo sentiti dire che un giorno rideremo delle nostre preoccupazioni? L’obiettivo del brano è proprio questo: ricordarci come di alcune cose forse non rideremo mai, certo, ma di tutto il resto conviene farlo il prima possibile. Il singolo “Riderai”, che anticipa il 14esimo studio album “Dedicato a noi” in uscita il 22 settembre 2023, è stato presentato in esclusiva nei concerti al Largo Venue di Roma e ai Magazzini Generali di Milano.

Ligabue, tutti i concerti del 2023

In attesa dell’uscita del nuovo album, Ligabue è protagonista di un tour negli stadi italiani. Prima lo Stadio San Siro di Milano dove ad attenderlo 55mila spettatori a cui ha regalato uno show da “sogni di rock ‘n’roll” con 26 brani in scaletta chiamati a raccontare la sua vita personale ed artistica. “Dalla mia prima volta qui, il mio primo stadio, 26 anni fa, è cambiato tutto, e ogni volta non vedevo l’ora. Questo è il tredicesimo, numero che mi porta bene” – ha detto il Liga dal palco di San Siro. Dopo il trionfo milanese, il rocker è atteso il 14 luglio allo Stadio Olimpico di Roma.

Ma gli appuntamenti live e i concerti non finiscono qui, visto che all’uscita del nuovo disco seguirà un lungo tour nei palazzetti italiani.

Ecco il calendario completo di tutti i concerti in programma nel 2023:

9 ottobre 2023: Arena di Verona

10 ottobre 2023: Arena di Verona

14 ottobre 2023: TORINO – PALA ALPITOUR

15 ottobre 2023: TORINO – PALA ALPITOUR

17 ottobre 2023: FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM

20 ottobre 2023: BOLOGNA – UNIPOL ARENA

24 ottobre 2023: BRESCIA – BRIXIA FORUM

27 ottobre 2023: PADOVA – ARENA SPETTACOLI PADOVA FIERE PAD. 7

30 ottobre 2023: RIMINI – STADIUM

3 novembre 2023: ANCONA – PALA PROMETEO

6 novembre 2023: PERUGIA – PALA BARTON

7 novembre 2023: PERUGIA – PALA BARTON NUOVA DATA

13 novembre 2023: GENOVA – STADIUM

14 novembre 2023: GENOVA – STADIUM

16 novembre 2023: LIVORNO – MODIGLIANI FORUM

21 novembre 2023: EBOLI – PALA SELE

22 novembre 2023: EBOLI – PALA SELE NUOVA DATA

24 novembre 2023: BARI – PALA FLORIO

27 novembre 2023: REGGIO CALABRIA – PALASPORT

30 novembre 2023: MESSINA – PALARESCIFINA

1 dicembre 2023: MESSINA – PALARESCIFINA NUOVA DATA

Ricordiamo che RTL 102.5 è media partner degli eventi negli stadi e del tour di Ligabue.