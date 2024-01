Sabato 6 Gennaio in prima visione tv alle 21.30 su Rai Tre va in onda Licorice pizza, una commedia di formazione incentrata sul bisogno di accettazione dei più giovani, interpretata da due attori emergenti e molto promettenti.

Un film tutto sommato riuscito, apprezzato sia dalla critica che dal pubblico. Se volete saperne di più in proposito per non lasciarvi cogliere del tutto impreparati al momento della visione, non dovete fare altro che continuare a leggere.

Licorice pizza: la trama in breve e il cast

Stati Uniti, anni ’70. La venticinquenne Alana e il quindicenne Gary, pur essendo cresciuti entrambi nella San Ferdinando Valley, si incontrano per la prima volta al momento di fare le fotografie nel liceo che lui frequenta. Alana infatti, di professione fa l’assistente fotografa, mentre il ragazzo recita. Fra i due giovani nasce un legame, che Alana all’inizio fa di tutto per frenare, ma poi accetta di seguire Gary a New York per una audizione.

Per quanto riguarda il cast, oltre ai due bravissimi protagonisti Alana Haim e Cooper Hoffman, troviamo anche, fra gli altri, Sean Penn, Bradley Cooper, Tom Waits, Benny Safdie, Emma Dumont e Maya Rudolph.

Le curiosità sul film

Licorice pizza è una pellicola di genere commedia diretta da Paul Thomas Anderson nel 2021. Queste sono le principali curiosità sul suo conto: