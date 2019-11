Dopo l’esperienza su Rai3, Licia Colò torna su TV2000 con la sesta edizione de “Il Mondo Insieme”, il programma dedicato alle bellissime storie di viaggiatori. Ecco la data di inizio e le prime anticipazioni.

Il Mondo Insieme, Licia Colò su TV2000: ecco quando

Da domenica 17 novembre alle 15.20 su TV2000 torna l’appuntamento con “Il mondo insieme“, il programma dedicato al popolo dei viaggiatori, ma anche a chi il mondo preferisce conoscerlo rimanendo comodamente seduti in poltrona condotto da Licia Colò.

Per la sesta edizione del programma resta invariato il format, come confermata anche la rubrica “I Viaggi di Ant” a cura di Alessandro Antonino. Per la conduttrice si tratta del ritorno in video dopo “Niagara – Quando la natura fa spettacolo” il programma di successo condotto in prima serata su Rai2. Un’esperienza di cui la conduttrice è molto soddisfatta come ha raccontato durante un’intervista rilasciata a Domanipress:

“Niagara è un programma che mi rappresenta molto, il format possiede tutti gli elementi che amo e che ho sempre seguito, semplicemente è ciò che realmente mi piace fare in televisione all’insegna della natura e della cultura, c’è tutta la mia anima dentro. Con Niagara mi sento me stessa ed infondo questa è la mia missione: raccontare la natura e viaggiare in giro per il mondo per tutelarne la bellezza”.

Licia Colò: “Il Mondo Insieme era una mia idea”

La sesta edizione de “Il mondo insieme” conferma il successo di un programma nato proprio da un’idea di Licia Colò.

“Era una mia idea” – ha dichiarato la conduttrice – “ne avevo parlato con Paolo Ruffini, direttore di Tv2000. Mai avrei immaginato che mi proponesse di trasformare l’idea in un progetto concreto il cui fine è di offrire qualità e serietà nel totale rispetto dei telespettatori“.

Trasmesso per la prima volta nel 2014, il programma è uno dei più seguiti di TV2000, l’emittente televisiva di proprietà della società Rete Blu S.p.A. e controllata dalla Conferenza Episcopale Italiana. Come sempre al centro del programma i viaggi e l’amore per l’avventura. Del resto la stessa Licia è una grandissima amante dei viaggi, anche se tra tutti c’è un luogo a cui è particolarmente legata.

“Il mio luogo dell’anima non è in giro nel mondo ma è in Italia ed è in Trentino, in Valdinon, dove c’è la mia casa di famiglia; è il posto dove mi sento veramente a casa, un rifugio dove mi piace rintanarmi” ha raccontato la Colò durante un’intervista rilasciata a MaridaCaterini.it visto che tra le montagne del Trentino ha dei ricordi bellissimi della sua vita.