Letizia Petris, Intervista esclusiva all’ex concorrente di Grande Fratello

Letizia, sono passate poche settimane dalla fine del Grande Fratello. Come stai vivendo il ritorno alla vita di tutti i giorni? E’ stato difficile?

All’inizio è stato complicato recuperare i ritmi soprattutto a livello fisico. Nella Casa di Grande Fratello a volte ci si ritrovava a pranzare alle cinque del pomeriggio e a cenare a mezzanotte. A livello psicologico, invece, non sono mai stata più felice di così.

E’ stata per te la tua prima esperienza in un reality. Che avventura è stata? Cosa ti ha lasciato?

E’ stata la mia prima avventura in un reality e la mia prima esperienza televisiva in generale. Il Grande Fratello è stata per me un’esperienza di vita. Prima di entrare nella casa avevo avviato un percorso con me stessa molto lungo che avrebbe implicato tanto lavoro. Mi sentivo una bambina immatura che non riusciva ad affrontare certe situazioni. Il Grande Fratello mi ha aiutato a portare a termine questo percorso di crescita. Ovviamente in questo devo ringraziare la produzione ma anche Alfonso Signorini.

Secondo te perché ha vinto Perla?

Perla ha vinto il Grande Fratello perché è riuscita a metabolizzare il suo dolore e ad andare oltre. In ogni caso ha vinto l’amore e questo è un grandissimo esempio per tante ragazze. A volte ci spaventiamo davanti agli ostacoli, ci tiriamo indietro, non siamo capaci di affrontare i problemi. Mi piacerebbe essere la metà di quello che è Perla.

Ora che è finito il Grande Fratello con Perla vi state continuando a frequentare.

Con Perla è nata un’amicizia vera, sincera. Nella Casa si è rivelata l’amica di cui avevo bisogno. Spesso mi sono sentita sola e Perla da questo punto di vista è stata la mia luce. Anche quando con Paolo non andava bene, mi sfogavo con lei. Più volte mi ha fatto ragionare sulle situazioni facendomi capire che stavo commettendo degli sbagli. Ci sentiamo quasi tutti i giorni e spero continuerà così.

Tracciando un bilancio di questa esperienza nella Casa, qual è stato il momento più bello?

Sono tantissimi i momenti belli che ho vissuto nella Casa. Uno di questi è stato il giorno di San Valentino quando a me e Paolo hanno concesso una serata romantica in suite. Finalmente abbiamo potuto viverci, da soli, parlando in totale relax senza avere puntati su di noi gli occhi degli altri inquilini.

E quello più brutto invece?

Il 31 dicembre che è il giorno in cui ricorre l’anniversario della morte di mio padre. A Capodanno gli inquilini volevano festeggiare ma io non me la sentivo. Pensavo a mia madre, che è la donna della mia vita, ma anche al resto dei miei familiari. Dentro la Casa non si può evadere dai pensieri, ho cercato di fare finta di niente ma era impossibile. Gli altri inquilini però sono stati meravigliosi perché non mi hanno costretto a fare nulla contro la mia volontà. Anzi, hanno cercato di risollevarmi il morale in tutti i modi. Passata quella giornata, ho capito che stavo crescendo.

Hai qualche rimpianto? C’è qualcosa che rifaresti in modo diverso?

Non ho nessun rimpianto. Rifarei tutto allo stesso modo. Oggi sono quella che sono anche grazie agli errori che ho fatto nella Casa.

Nella Casa di Grande Fratello è nato l’amore con Paolo Masella. Quando hai capito che tra voi stava nascendo qualcosa?

Già nei primi giorni tra noi c’era una forte intesa. Avendo una situazione fuori, avevo scambiato quello che provavo per Paolo per affetto. Andando avanti mi sono resa conto però che non provavo solo un gran bene nei suoi confronti. Quando ci è stato chiesto di interpretare la scena del film “Ghost”, ho sentito lo stomaco attorcigliarsi e da lì ho capito che era nato qualcosa.

Come sta andando la vostra relazione? Cosa ti piace di più di lui?

La nostra relazione adesso è ancora più bella. Paolo è identico a come era in Casa. Ho apprezzato che lui abbia saputo riconoscere la mia dolcezza. Ad oggi siamo una coppia molto unita. Paolo è un uomo con la U maiuscola, mi tratta come una principessa e ogni giorno mi chiedo come abbia fatto a scegliere me.

Ci sono già state le presentazioni in famiglia?

Sì certo. Lui ha conosciuto mia madre e i miei cani. Io ho conosciuto sua madre, sua nonna, i suoi amici. Ormai per quello che abbiamo vissuto nella Casa è come se ci conoscessimo da anni. Siamo stati a contatto 24 ore su 24 e ad un certo punto non sappiamo nemmeno cosa raccontarci perché conosciamo tutto l’uno dell’altro. La conoscenza delle nostre famiglie è stata solo una chiusura di un cerchio.

Nei vostri progetti futuri c’è la convivenza?

Al momento stiamo riuscendo a gestire il nostro rapporto a distanza. Ci vediamo cinque giorni a settimana. La convivenza è sicuramente nei piani.

Nella casa alcuni inquilini ti hanno definita cattiva e falsa. Ti è dispiaciuto? Ti sei sentita incompresa?

Ci sono rimasta molto male. Nella casa andavo d’accordo un po’ con tutti e anche negli inquilini con una personalità più pungente ho trovato un motivo di crescita. Mi hanno dato della cattiva ma io non mi ci sono mai sentita e mi hanno dato della falsa solo per il fatto che se due miei amici litigavano non riuscivo a schierarmi. Un conto poi è il gioco e un altro la vita reale.

Una volta fuori, ti sei ricreduta o rimasta delusa da qualcuno in particolare?

Sono rimasta delusa da alcune persone. Il reality è iniziato l’11 settembre e ed è finito a marzo. Di conseguenza, dopo il Grande Fratello inizia la vita vera e se le persone si comportano in modo sincero non ho motivo di chiudere le porte. Preferisco tenere la porta socchiusa per tutti e in modo particolare per chi abbia interesse ad essere presente nella mia vita. Nella Casa capita a volte di dire ciò che non si pensa ma ciò che conta è poi la vita reale.

Beatrice ha dichiarato qualche giorno fa in un’intervista ha dichiarato di aver notato un atteggiamento ipocrita da parte tua come se avesse l’impressione che anche quando nella Casa il clima era sereno c’era qualcosa di costruito. Cosa vuoi replicare?

Ho letto quell’intervista e ammetto di esserci rimasta un po’ male. Voglio precisare però che non c’era nulla di costruito e che era tutto completamente reale. Se avessi voluto fingere con lei mi sarei comportata in modo diverso. Sono stata totalmente me stessa. Beatrice è una persona a cui voglio bene e a cui continuerò a voler bene. Da lei ho imparato tanto e nonostante il nostro sia stato un rapporto altalenante è stata una persona che ha fatto parte del mio percorso di crescita e questo non posso rinnegarlo.

Dopo l’esperienza al Grande Fratello, quali sono i tuoi progetti? Ti interessa il mondo dello spettacolo?

Mi interessa il mondo dello spettacolo ma non ho ancora dei progetti.

All’Isola dei Famosi parteciperesti?

Immagino che sia una bella esperienza ma soffro di talmente tante allergie che non so se riuscirei a stare sull’Isola per tutto quel tempo. Mi piacerebbe partecipare a Pechino Express.