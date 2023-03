A L’Eredità sono stati vinti oggi, venerdì 24 marzo 2023, ben 80 mila euro. Chi è il campione che si è portato a casa un tale gruzzolo in gettoni d’oro? Chi ha sbancato il game show di Rai 1 condotto da Flavio Insinna ed in onda subito dopo La Vita in Diretta di Matano e prima del Tg1 delle 20.00? Ecco tutte le ultime news sull’amatissimo programma.

L’Eredità vinti oggi 80 mila euro: la Ghigliottina

A L’Eredità questa sera, venerdì 24 marzo 2023, sono stati vinti, nel gioco finale della Ghigliottina, ben 80 mila euro. Chi ha sbancato il game show di Flavio Insinna? Ad indovinare la soluzione finale e a portarsi a casa un bel gruzzoletto è stato un giovane campione. Domanda dopo domanda, trabocchetto dopo trabocchetto, sfida dopo sfida, le parole della Ghigliottina finale non hanno avuto segreti per lui. Tutte insieme sono riuscite a fargli intuire il fil rouge che le legava tra loro.

Procediamo per gradi per capire meglio cosa è successo durante la puntata odierna. Chi è il nuovo campione de L’Eredità? Il suo nome è Giacomo Candoni viene da Vicenza e ha solo 20 anni. Cosa fa nella vita? Studia presso la facoltà di Lettere Moderne e ha davvero molte passioni. Oltre a far l’arbitro ad esempio ama viaggiare e scattare foto. Il suo sogno? Diventare giornalista sportivo.

Cosa è successo durante il gioco finale de La Ghigliottina? Parola dopo parola, scelta dopo scelta, Giacomo si è trovato difronte a questi cinque indizi per scoprire la soluzione finale:

pedale

bel

sicuro

maestro

Soliti Ignoti

A questo punto sul foglietto rosso, poi scoperto da Insinna, Giacomo ha scritto “Colpo“. Come è terminato il gioco? Ebbene il conduttore non ha potuto far altro che confermare l’intuizione corretta del campione e iniziare a festeggiare con lui per la vincita di 80 mila euro in gettoni d’oro.

Amici #ereditiers, bentrovati per una nuova #ghigliottina su Twitter.

Complimenti ai 190 campioni che oggi hanno vinto #leredità 😎 I 5 indizi di oggi sono:

PEDALE

BEL

SICURO

MAESTRO

SOLITI IGNOTI

Soluzione facile? L’opinione sui social

Secondo alcuni utenti social la soluzione di questa sera era più facile delle altre volte. In molti sono riusciti a dare la stessa risposta del Campione. Altri utenti, invece, hanno sottolineato che il gioco fosse difficile come tutte le sere e che il giovane campione non ha solo avuto fortuna, ma è stato anche molto bravo.

Ad indovinare c’è stato anche un personaggio famoso che su Twitter ha partecipato con i vari utenti al gioco collettivo e scritto la soluzione insieme a Giacomo.