A L’Eredità sono stati vinti oggi, venerdì 17 dicembre 2021, ben 23.750 euro. Cosa è accaduto durante la Ghigliottina? Chi ha sbancato il gioco condotto da Flavio Insinna e in onda su Rai 1? Ecco tutte le news sull’amatissimo programma che sera dopo sera tiene incollati davanti al teleschermo, domanda dopo domanda, milioni e milioni di telespettatori.

L’Eredità oggi vinti oltre 23 mila euro: la gioia di Mattia

A L’Eredità oggi, venerdì 17 dicembre 2021, sono stati vinti oltre 23 mila euro. Il Campione, Mattia, ha indovinato la soluzione de la Ghigliottina riuscendo a portare a casa un piccolo gruzzoletto. La somma vinta non è nulla rispetto a ben altre vincite delle scorse puntate o degli scorsi anni. Mattia ha comunque di che festeggiare per il raggiungimento di un obiettivo importante.

Il Campione ha trovato il fil rouge tra gli indizi:

squadra

miglior

paura

sedia

azione

Quale era la parola? Regista. Chi ha indovinato come Mattia? Si Twitter qualcuno è riuscito a capire la soluzione come il Campione.

Finalmente il CAMPIONE MATTIA è riuscito a trovare la parola della #Ghigliottina🤩,e stasera con la parola"REGISTA",porta a casa 23.750 euro!!!🤑 Complimenti😉👏, Ziayo!!!😉👍 Buona serata #Ereditiers!!!😊👋

A domani con #leredità 😊 pic.twitter.com/SbSE4iroU0 — Eliana Zica (@ZicaEliana) December 17, 2021

L’Eredità: Ginevra Pisani lascia il posto ad un professore

Cosa è accaduto nel frattempo a L’Eredità? Dall’ultima vincita Flavio Insinna ha continuato a tener incollati alla tv milioni e milioni di telespettatori. Il gioco più seguito è rimasto la Ghigliottina, ma qualche piccolo cambiamento nel cast del programma ha fatto molto discutere sul web e sui social. Quale?

Ginevra Pisani, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha lasciato il programma di Rai 1 spiegando le sue intenzione in un lungo post su Instagram.

Al suo posto ha fatto il suo ingresso, per la prima volta, un professore maschio. Non era mai accaduto nel programma. Ora Flavio Insinna deve vedersela anche con il bel Andrea Cerelli. Il ventinovenne è nato e cresciuto a Busto Arsizio e ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della moda trasferendosi per un periodo a New York.