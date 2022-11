A L’Eredità oggi, mercoledì 23 novembre, sono stati vinti 90 mila euro alla Ghigliottina. Chi ha trionfato? Quale era la soluzione corretta del gioco che appassiona ogni sera milioni e milioni di italiani? Ecco tutte le informazioni sul game show condotto da Flavio Insinna che in queste serate Mondiali, va in onda in anticipo ovvero alle 18.10 e termina alle 19.20 circa per lasciare spazio al TG1 prima della partita dei Mondiali di Calcio in onda in prima serata.

L’Eredità oggi vinti 90 mila euro: il trionfo di Sara

A L’Eredità oggi, 23 novembre 2022, si è giunti alla Ghigliottina attraverso un’ultima e importante sfida, quella delle ‘stoccate finali‘. A fronteggiarsi sono stati: la campionessa Sara e Alberto. La prima, avendo indovinato la domanda sul film d’animazione Cars, è approdata alla Ghigliottina con ben 180 mila euro. Peccato, però, abbia dimezzato la cifra subito alla prima parola.

Andiamo con ordine. Sara ha visto scorrerle davanti diverse parole che avrebbero dovuto farle accendere la lampadina per arrivare alla soluzione finale. Scelta dopo scelta, avendo, alla fine, dimezzato una volta sola, Sara si è quindi trovata davanti a:

Entrare

Estate

Tempo

Gran

Corpo

Grazie alla parola “corpo”, l’ultimo indizio, Sara è arrivata a pensare alla parola “ballo”. Pian piano ha legato questa agli altri indizi e ha quindi deciso di puntare il tutto e per tutto proprio su di essa. Il risultato? Sarà ha portato a casa un bel bottino mentre i parenti la guardavano perfino dal Michigan.

"BALLO BALLO BALLO,da capo giro"😁🤩per la CAMPIONESSA SARA!!!💃🏻 Complimenti per la Vincita di 90.000 euro…😊👏Meritata davvero!!!😉👍 Buona serata #Ereditiers😊👋,Arrivederci a domani con #leredita ,sempre intorno alle ore 18:10!!!😉👍 pic.twitter.com/EDYt7OgjNy — Eliana Zica (@ZicaEliana) November 23, 2022

L’Eredità cambia orario: le modifiche del palinsesto di Rai 1

A causa dei Mondiali di Calcio 2022 che si stanno disputando in Qatar, L’Eredità ha cambiato orario. Il programma, come già annunciato, inizia alle 18.10 e non più alle 18.55 circa. Il palinsesto di Rai 1, proprio in queste giornate e nelle prossime settimane, per ospitare le varie partite di calcio, subirà numerose modiche e occorrerà prestare molta attenzione, giorno dopo giorno, ai vari cambiamenti per non perdere di vista i programmi più amati.