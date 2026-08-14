L’Erede (titolo originale Halef: Köklerin Çağrısı) si prepara a tornare nella prima serata di Canale 5 con tre nuovi episodi, in onda venerdì 14 agosto, a partire dalle 21:20 sulla rete ammiraglia Mediaset. Al centro delle trame troveremo la scelta di Yildiz, pronta a sacrificarsi e sposare Daylan pur di proteggere il suo amato Serhat e salvarlo da un destino infausto. Cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Trame L’Erede, puntata del 14 agosto

Fin dove può arrivare una donna per proteggere l’uomo che ama? Lo scopriremo nelle prossime puntate de L’erede, quando Yildiz – ripudiata e disprezzata dalla sua famiglia – arriverà ad accettare di sposare Daylan pur di salvare Serhat da un destino segnato.

La donna acconsentirà alle nozze, a patto che il futuro marito rinunci a vendicarsi sull’altro. La storyline però, prenderà una piega del tutto inaspettata quando Asir e Serhat riusciranno a rintracciare Bektas – lo scagnozzo di Daylan – e tramite lui arriveranno nel luogo in cui si sarebbero dovute svolgere le nozze. Dopo aver sopreso l’uomo incaricato di preparare i documenti per il matrimonio, i due giungeranno sul posto e interromperanno la cerimonia, pochi secondi prima della firma di Yildiz.

Daylan prende Yildiz e fugge: anticipazioni L’Erede

Dopo un primo attimo di sorpresa, scoppierà un conflitto a fuoco durante il quale Daylan riuscirà a fuggire, portando con sé Yildiz.

Nel frattempo Akif – dopo essere stato informato da Nurgul che Melek è al corrente della loro relazione – affronterà la donna e scoprirà gli sms che Melek si era scambiata on Daylan. A quel punto la minaccerà di raccontare tutto a Serhat, se lei dirà una sola parola su quanto avrà appena scoperto.

Nida e Meryem si recheranno alla villa degli Yelduran, sperando di ottenere pietà per Yildiz, ma Sultan le caccerà via. Intanto Serhat – non avendo più notizie da Bektas per rintracciare Daylan – chiederà aiuto a Hilmi, sperando di riuscire nel suo intento grazie alle tante conoscenze di quest’ultimo.

Cos’altro accade nella dizi turca L’Erede?

Daylan raggiungerà una grotta, dove si riparerà insieme a Yildiz. I due saranno entrambi feriti. La donna apparirà anche contrariata e distante, e mentre lui proverà a convincerla a dargli almeno una possibilità, lei lo tratterà con durezza.

Mentre si troverà nella grotta, Daylan riuscirà a contattare Akif e gli chiederà un’auto con autista e del denaro per organizzare la loro fuga.

A Urfa intanto, tutti li cercheranno, e Ziyan ordinerà ad Asir di uccidere entrambi non appena li troverà. Sultan nel frattempo proverà a convincere Serhat a lasciare per sempre Yildiz al suo destino, ma né lei né Sevde riusciranno a farlo desistere. Serhat saprà fin troppo bene che il sacrificio di Yildiz sarà scaturito dal desiderio di evitargli il carcere, e non sarà disposto ad abbandonarla. Anche Melek temerà per l’incolumità della giovane e vorrà ritrovarla. Un sogno nel quale Yildiz le rivelerà di trovarsi nella grotta in cui partorì Sevde riaccenderà le speranze dei due.