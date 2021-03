Una serata tutta da ridere per il pubblico di Mediaset. A partire dalle 21:25, su Canale 5, torna in tv il primo e dimenticabile film della serie de L’era glaciale. Prodotto nel lontano 2002 dalla Blue Sky Studios, il lungometraggio in computer grafica diretto (e doppiato) da Chris Wedge ha lanciato sul grande schermo (ma anche in tv) i personaggi di Sid, Manfred e di Scart in uno dei franchise per grandi e piccoli più celebri degli ultimi anni. Campione di incassi, il film ha dato vita a una divertentissima saga cinematografica.

La trama de L’era glaciale, di cosa parla il film

Al centro del racconto ci sono le spassose vicende di Sid – bradipo chiacchierone – Manny – mammouth disfattista – e Diego – tigre dai denti a sciabola – che si uniscono in una strampalata avventura tra i ghiacci della Siberia per salvare un cucciolo di uomo e farlo così ricongiungere con la propria famiglia.

Non sarà un’impresa facile perché, durante il tragitto, dovranno superare molte prove di coraggio e, nello stesso istante, dovranno imparare a convivere con i loro timori e le loro paure più grandi. Una favola per tutte le età che insegna l’importanza dell’amicizia e del rispetto reciproco.

L’era glaciale, curiosità e recensione della pellicola: come è nato il mito di Scrat

Il film ha incassato nel mondo ben 328 milioni di dollari, a fronte dei 60 milioni che sono stati spesi per la realizzazione. Un successo del tutto insperato che ha trovato largo consenso non solo da parte del pubblico ma anche dalla critica, dato che L’era Glaciale ha ricevuto il 77% delle recensioni positive. Divertente, ma anche formativo, il film è una brillante favola inclusiva che insegna a più piccoli e ai più grandi i valori dell’amicizia, della comunione e del rispetto per i più deboli. Inoltre, in questo film fa il suo debutto il mitico Scart.

È uno scoiattolo dai denti affilati che, in ogni lungometraggio del franchise, segue i protagonisti alla spasmodica ricerca di cibo e di una ghianda succulenta che non riesce però mai ad afferrare. Il successo ha generato altro successo. Dopo questo film sono stati ben 4 i sequel realizzati. Con il passar del tempo, ovviamente, la storia si è fatta più arzigogolata e anche l’animazione è migliorata molto. Nel 2006 è stato proiettato nei cinema “Il disgelo”, nel 2009 “L’era dei dinosauri”, nel 2012 “Continenti alla deriva” e nel 2016 “In rotta di collisione”. Per la casa di produzione questi sono stati i film più redditizi.