Lele Mora choc! Proprio così, l’ex agente delle star ha deciso di utilizzare le Instagram Stories per lanciare una serie di bombe sul conto di alcuni personaggi noti: dal giornalista Alberto Matano all’attore Gabriel Garko. Non solo, Lele non ha risparmiato nemmeno la coppia Belen e Stefano de Martino fino a Fabrizio Corona. Ecco le sue parole.

Lele Mora su Alberto Matano: “quando farà outing…”

Le prime dichiarazioni choc che Lele Mora ha condiviso sulle sue Instagram Stories riguardano Alberto Matano, il mezzo busto del TG1 oggi promosso a conduttore de “La vita in diretta” e giurato speciale di “Ballando con le Stelle”. Alla domanda di un follower “perché non escono mai foto di Matano col suo amico speciale?”, Mora non si è tirato indietro, anzi ha replicato pungente: “perché avrà qualcosa di speciale questo amico. Un giorno lo capiremo. Quando farà outing si saprà tutto“.

In realtà in una vecchia intervista proprio Alberto Matano parlando di generi ed orientamento sessuale ha dichiarato: “non amo categorie, etichette e diffido da chi mette timbri sugli altri. Un individuo va valutato in base all’operato, non al privato“.

Da Matano a Gabriel Garko, l’attore sex symbol che recentemente è uscito allo scoperto confermando la sua omosessualità. Non è una novità che Garko ha vinto il titolo di “Il più bello d’Italia” nel 1986 proprio grazie all’ex agente dei vip che successivamente l’ha presentato ad Alberto Tarallo, capo della Ares Film, la casa di produzione di tantissime fiction trasmessa da Mediaset.

Lele Mora su Belen e Corona

Ma non finisce qui, visto che Lele Mora ha anche parlando di Christian De Sica e Paolo Conticini. L’occasione è arrivata da una domanda di un utente che gli ha chiesto: “Paolo Conticini è l’amante di Cristian De Sica?”, ma in questo caso la replica di Mora è stata molto vaga: “ad ogni artista vengono affibiati amanti, ma va chiesto a lui non a me“.

Impossibile poi non parlare di Belen Rodriguez e Stefano De Martino, la coppia dell’estate 2020 per via del presunto triangolo amoroso, poi smentito, con Alessia Marcuzzi. In questo caso l’ex agente dei vip è stato lapidario: “De Martino fa bene la sua vita. E’ diviso da Belen, ora può trombare con chi vuole“.

Infine Mora ha parlato della sua vita e in particolare di un momento davvero difficile: quando è stato in carcere per per evasione fiscale rivelando: “a venirmi a trovare sono stati Ornella Muti, Iva Zanicchi, Tessa Gelisio e Sabrina Ferilli“. Le ultime parole poi sono per Fabrizio Corona, suo ex grande amico e non solo: “ho avuto un grande amore con Corona, ma niente sesso: siamo inglesi“.