Lea Gavino è stata una delle protagoniste del Giffoni Film Festival. L’attrice, che interpreta Viola nella serie “Skam”, ha ricevuto l’Explosive Talent Award dopo una chiacchierata con i giffoner che l’ha vista rispondere alle loro domande e curiosità.

Lea Gavino, intervista al Giffoni Film Festival

Noi di SuperGuida TV l’abbiamo video intervistata in esclusiva. Lea Gavino è un’attrice amatissima dalle nuove generazioni e questo comporta ovviamente anche un senso di responsabilità: “Tra colleghi si parla tanto di questo Festival, si dice che ci sia un’energia incredibile che ti viene restituita. Sicuramente tornerò a casa con delle nuove emozioni e nuove domande. Sono emozionata ma anche felice di avere l’opportunità di essere qui”.

Lea Gavino si è fatta conoscere dal pubblico televisivo grazie a Skam. Spesso interpretando per tanti anni un personaggio il rischio che c’è dietro l’angolo è quello di rimanerne intrappolati. Al riguardo, Lea dice: “Non credo sinceramente che questo possa accadere. Ogni progetto è diverso così come ogni interpretazione. Spero sia per me che per gli altri colleghi che non ci sia questo pericolo”. Lea Gavino è la sorella di Damiano, il Simone della serie di successo targata Rai “Un Professore“.

Le abbiamo chiesto se nella prossima stagione ci dovremmo aspettare una sua incursione: “Non credo. Per il momento ognuno ha i suoi spazi ed è giusto che rimangano tali. Non abbiamo fretta anzi spero che entrambi avremo delle carriere durature. Spero però che prima o poi possiamo lavorare insieme in un progetto che parte da zero. Sarebbe una bellissima opportunità”.

A conclusione della chiacchierata, ci ha rivelato il nome del regista con il quale le piacerebbe lavorare: “Ce ne sono tanti. In questo ultimo anno ho apprezzato molto il film di Pietro Castellitto e la serie dei Fratelli d’Innocenzo”.