Per la seconda settimana consecutiva Un Posto al Sole continuerà a rivivere i momenti più eclatanti della 28° stagione, attraverso il racconto di Rosa. Nella settimana dal 19 al 24 agosto Picariello ci ricorderà i passaggi che hanno segnato la fine della sua storia con Damiano. Le anticipazioni della soap partenopea ci rivelano che ci sarà spazio anche per alcune vicende “presenti”, come quella che vedrà Manuel tirare una pallonata a Rossella.

Un Posto al Sole, le Storie raccontate da Rosa

Pino continuerà a consegnare le lettere agli inquilini rimasti a Palazzo Palladini in agosto, e proprio in occasione di una consegna l’uomo avrà modo di approfondire la sua conoscenza con Rosa. Il postino e Picariello riusciranno a parlare un po’, e lei finirà per rivelargli il dolore provato per la fine della sua storia d’amore con Damiano.

Proprio grazie al suo racconto avremmo modo di ripercorrere una delle fasi più tristi della passata stagione Un Posto al Sole, e lasciarci commuovere dalla sensibilità di Manuel che – vedendo sua mamma triste – correrà a consolarla.

Non mancheranno neppure i ricordi per altre storie che hanno segnato la 28° stagione UPAS, come la relazione di Eduardo e Clara e la storia d’amore tra Niko e Valeria.

Manuel ferisce Ross nelle prossime puntate Un Posto al Sole

Rossella non partirà per le vacanze. La giovane – dopo aver salutato Nunzio che invece avrà deciso di concedersi una crociera con Diana – resterà a Napoli a lavorare al San Filippo. Proprio la dottoressa Graziani sarà protagonista di una vicenda spiacevole, che la vedrà coinvolta in un piccolo incidente.

Manuel infatti tirerà per sbaglio una pallonata che colpirà Ross. La giovane fortunatamente non riporterà conseguenze e – dopo aver accettato le scuse del piccolo Renda – gli proporrà di prendere un gelato insieme.

Un Posto al Sole, spoiler settimanali: Rosa pronta a lasciare Palazzo Palladini

Nel frattempo Raffaele si appresterà a riprendere il suo posto in portineria, e per Rosa si avvicina il momento di lasciare Palazzo Palladini. L’incarico di sostituta di Raffaele per Picariello starà volgendo al termine, e dal prossimo 26 agosto – con l’inizio della 29° stagione UPAS – tutti riprenderanno il loro posto.

Sembra però che il ruolo centrale che Rosa ha avuto in queste ultime settimane, sia destinato a perdurare. Dopo aver scoperto che la donna ha sofferto per Damiano, il postino sarà ancora più determinato a consolarla e proseguirà il corteggiamento anche nelle puntate “normali”? Tra i fans c’è molta curiosità sulla vicenda, e in moltissimi si chiedono se la corte romantica di Pino a Rosa sia destinata a finire sotto i riflettori anche nella nuova stagione.

L’attore che interpreta Pino, Antimo Casertano, nella realtà è il compagno di vita di Daniela Ioia, che presta il volto a Rosa. Questo fatto contribuisce ad alimentare la curiosità dei fans, che si chiedono se vedremo i due attori – già uniti nella vita “reale” fare coppia anche nella fiction partenopea. Sarà davvero così? Lo scopriremo nel corso della 29° stagione Un Posto al Sole, che prenderà il via lunedì 26 agosto.