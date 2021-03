Le serie tv Netflix di marzo 2021, tutte le novità in uscita

La primavera porta tante novità per gli amanti del binge watching: le serie tv Netflix a marzo 2021 regalano grandi ritorni ma anche inediti prodotti televisivi. Scopriamo la lista delle serie più attese del mese.

Serie Tv Netflix a marzo 2021: le novità in uscita

Il mese inizia Omicidio tra i mormoni, miniserie in tre parti disponibile il 3 mrzo che esamina gli attentati che nel 1985 hanno provocato la morte di due persone e sconvolto la comunità di Salt Lake City. Una scoperta agghiacciante all’interno di un sistema sociale conosciuto a pochi. Il 10 marzo è la volta di Last Chance U: Basketball, serie che ci porta dietro le quinte della squadra dell’East Los Angeles College.

Il 16 marzo debutta la serie di Michelle Obama, Waffles + Mochi, un programma culinare di intrattenimento dedicato a grandi e bambini in cui i protagonisti sono due strambi peluche che incontrano l’ex First Lady degli Stati Uniti. Il 26 marzo arriva Gli Irregolari di Baker Street, serie teen ispirata alle opere di Arthur Conan Doyle. I protagonisti sono un gruppo di giovani outsider che risolvono misteriosi crimini a sfondo soprannaturale per conto del dottor Watson e dello sfuggente detective Sherlock Holmes.

Serie Tv Netflix a marzo 2021: i grandi ritorni

Il 1° marzo, Netflix rende disponibile la quarta stagione di Riverdale, il teen drama tratto dai fumetti Archie. In questo nuovo capitolo, che inizia con l’ultimo anno di liceo, i protagonisti affrontano un grave lutto: il padre di Archie è morto e tutta la città lo piange.

Il 12 marzo torna Love Alarm, serie drammatica coreana in cui un’app è in grado di rilevare se ci troviamo vicino a una persona che potrebbe piacerci. Nella seconda stagione, la protagonista, la giovane Kim Jojo, scopre l’amore affrontanto diversi problemi quotidiani. Il 19 marzo torna Formula Uno: Drive to Survive, l’avvicente serie che racconta il retroscena delle gare automobilistiche nello sport più veloce al mondo.

La terza stagione esplora il Campionato del 2020 e spiega in che modo i team e i piloti hanno affrontato tutte le difficoltà di gara dovute con la pandemia di Covid.