Quali sono le serie tv Netflix da guardare a giugno 2021? Sono tante le novità questo mese: come sempre, la piattaforma di streaming offre contenuti adatti a un pubblico giovane (come la seconda stagione di Summertime e la quarta di Elite), e a tutta la famiglia (c’è la seconda parte della serie francese Lupin). Scopriamo i titoli di giugno nel dettaglio.

Serie tv Netflix di giugno 2021: le novità

Giugno è sinonimo di estate, quindi il mese su Netflix comincia con la seconda stagione di Summertime, disponibile dal 3 giugno. In questo nuovo capitolo, i protagonisti si sono diplomati, mentre Alex e Summer si ritrovano, ciascuno impegnato in altre relazioni.

Il 4 giugno debutta Sweet Tooth, serie basata sull’omonimo fumetto di Jeff Lemire, prodotta da Robert Downey Jr. e sviluppata da Jim Mickle. La storia è ambientata in un futuro distopico, in cui un virus ha portato alla comparsa di bambini ibridi, in parte animali e in parte umani. Tra loro c’è Gus, un ragazzino alla ricerca delle sue origini.

L’11 giugno è la volta della seconda parte di Lupin: 5 nuovi episodi della serie francese, liberamente ispirata ai romanzi di Maurice Leblanc con protagonista Arsenio Lupin.

Il 18 giugno esce il teen drama spagnolo, Elite 4, anticipato da alcuni cortometraggi. Il 23 giugno, la piattaforma propone Too hot to handle 2, reality show che ha come scopo quello di insegnare a un gruppo di giovani avvenenti a creare delle relazioni autentiche.

Infine, il 24 giugno esce Il regista nudo 2, seconda stagione dell’esilarante serie giapponese con protagonista un regista e imprenditore in rovina che si reinventa, dirigendo film per adulti.

Serie tv Netflix di giugno: gli speciali di Elite

Per accompagnare l’uscita della quarta stagione, Netflix rilascia quattro corti/episodi dedicati ai personaggi di Elite. La prima storia è incentrata sui personaggi di Guzman, Cayetana e Rebeka, ed è disponibile il 14 giugno.

Il secondo corto è invece incentrato su Guzman & Nadia e sarà visibile il 15 giugno. La Elite Week prosegue con il terzo corto dedicato a Ander, Omar & Alexis e disponibile il 16 giugno. L’ultimo corto è dedicato ai personaggi di Carla e Samuel ed è in uscita il 17 giugno, il giorno prima l’uscita di Elite 4.