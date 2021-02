Tra novità e classici, il catalogo delle serie tv Prime Video di febbraio 2021 è in grado di accontentare tutti gli appassionati di qualunque genere. Dopo Netflix, anche la piattaforma di Amazon svela il catalogo del secondo mese dell’anno: ecco le serie tv che vedremo a febbraio.

Serie tv Prime Video di febbraio 2021: tutte le novità in uscita

Il mese di febbraio su Prime Video inizia con la serie italiana Tutta colpa di Freud, basata sull’omonimo film di successo di Paolo Genovese, disponibile il 26 febbraio. Al posto di Marco Giallini c’è Claudio Bisio nel ruolo del padre psicanalista alle prese con le sue tre figlie adulte, tornate improvvisamente a casa. Avendo problemi a gestire tutto, lo psicanalista è costretto a prendere ansiolitici per calmare gli attacchi di panico e andare a sua volta in sedute di terapia.

L’8 febbraio debutta la prima stagione di Soulmates, serie di fantascienza ambientata 15 anni nel futuro in cui una società ha sviluppato un software in grado di individuare l’anima gemelle delle persone. Il 12 febbraio è in uscita la seconda stagione di The Family Man, serie indiana che segue la storia di un uomo borghese che ha una doppia vita. Mentre lavora per una cellula speciale dell’agenzia investigativa nazionale, deve anche proteggere la sua famiglia dall’impatto del suo lavoro. Il 19 febbraio torna il dramma spagnola con El Internado: Las Cumbres, un’esclusiva Amazon. La serie tv è ambientata in un collegio situato nei pressi di un antico monastero, un luogo inaccessibile agli esseri umani e nascosto tra le montagne.

Serie tv Prime Video di febbraio 2021: le altre novità del mese

Sulla piattaforma di Amazon sono presenti anche altre serie tv classiche. Il 1° febbraio arrivano le prime undici stagioni di The Big Bang Theory, la sitcom di successo incentrata su un gruppo di scienziati nerd: Leonard, Sheldon, Raj e Howard.

Nello stesso giorno, Prime Video rende disponibile la quarta stagione di Riverdale, il teen drama mystery tratto dai fumetti Archie. Infine, il 4 febbraio arrivano tutte le stagioni di Xena Principessa Guerriera, il personaggio interpretato da Lucy Lawless nella celebre serie tv anni ’90 che mescola storia e mitologia greco-romana.