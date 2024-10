“Le Ragazze“, il programma che racconta storie di vita, storie di donne che grazie al loro sguardo illuminano eventi della nostra storia recente, torna in prima serata su Rai3. Scopriamo le anticipazioni e le protagoniste della seconda puntata di stasera, martedì 8 ottobre 2024.

Le Ragazze stasera su Rai3 con Francesca Fialdini: le anticipazioni

Martedì 8 ottobre 2024 dalle ore 21.20 secondo appuntamento con la nuova stagione de “Le Ragazze” condotto da Francesca Fialdini. Il programma di Rai Cultura realizzato da Pesci Combattenti racconta il microcosmo di ogni singola donna, famosa o comune che sia si allarga ad un piano più ampio, quello del contesto storico in cui si è trovata a vivere e degli eventi che l’hanno sfiorata o che ha vissuto da protagonista. Ogni epoca rivive anche attraverso il prezioso repertorio delle Teche Rai e di una colonna sonora costruita ad hoc per ciascun decennio.

La prima protagonista di stasera è Brunella Tocci chiamata a raccontare gli anni ’50. Dopo aver vinto il titolo di Miss Italia nel 1955, Brunella Tocci rifiuta la carriera di attrice e modella per realizzare il suo sogno: diventare giornalista. Un sogno che trasforma in realtà diventando una delle prime giornaliste Rai degli anni ’60. Dopo l’elezione di Miss Italia, Brunella inizia a lavorare in tv: dapprima come annunciatrice, poi , valletta di Mario Riva al “Musichiere” fino al ruolo di presentatrice accanto a Pippo Baudo a “Un Disco per l’estate” nel 1964. Il giornalismo è la sua reale vocazione e negli anni ’70 partecipa alla fondazione del Tg2 dove ci resterà fino agli anni ’90. Spazio poi alle storie di due donne degli anni ’60.

Si tratta di Simona Marchini, attrice di cinema, teatro e fiction. Dopo due matrimoni falliti, l’incontro con Don Lurio le cambia la vita visto che debutta con il suo primo personaggio, quello della prostituta Iside Martufoni. Poi arriva la chiamata di Renzo Arbore che la volle nel ruolo di centralinista a “Quelli della notte”. La seconda protagonista è Maria Bordiga, una donna che ha dedicato la sua vita alla pastorizia. Nata a Bagolino, un piccolo villaggio nella Valsabbia, Maria ha dedicato la sua vita alla sua terra d’origine.

Oggi docente universitaria, Cinzia Pierantonelli è una ragazza degli anni '70 che, dopo aver imparato il tedesco, si reca a Berlino Est dove si accorge dei meccanismi di controllo del governo tramite la Stasi. #LeRagazze, in onda questa sera in prima serata su #Rai3! pic.twitter.com/IDld20sWuD — Rai3 (@RaiTre) October 8, 2024

Le Ragazze, le storie della puntata dell’8 ottobre su Rai3

Le storie de Le Ragazze 2024 prosegue su Rai3 con Cinzia Pierantonelli chiamata a raccontare gli anni ’70. Nata a Roma, Cinzia oggi è una docente universitaria appassionata di letteratura femminile della DDR. Dopo la laurea ottiene una Borsa di Dottorato presso la prestigiosa Humboldt Universität a Berlino Est, città con cui ha un legame ancora oggi. Spazio poi a Nadia Buoso, bigliettaia del Teatro La Fenice di Venezia. Chiamata a sostituire una donna infortunata, Nadia pur se non è mai stata in teatro e non ha mai visto un’opera lirica si appassiona al suo lavoro. La Fenice diventa tutta la sua vita: per quasi quarant’anni sarà lì a vendere biglietti e abbonamenti, a gestire i clienti più esigenti e a volte anche i capricci dei cantanti. Finirà anche con l’amare l’opera, la “Traviata” su tutte, alle cui prove assisterà centinaia di volte.

“Le Ragazze” è un programma di Cristiana Mastropietro, Riccardo Mastropietro e Giulio Testa scritto da Cristiana Mastropietro con Francesco Calella, Gianluca De Martino, Diego Di Gianvito, Giulia Rossi e Claudia Panero e prodotto da Pesci Combattenti per Rai Cultura. La regia dello studio è di Riccardo Mastropietro, la regia delle storie è di Antonio Miorin. Delegato Rai: Giulia Lanza. Produttore esecutivo Pesci Combattenti: Riccardo Mastropietro