“Le Ragazze“, il programma che racconta storie di vita, storie di donne che grazie al loro sguardo illuminano eventi della nostra storia recente, presentato da Francesca Fialdini torna in prima serata su Rai3. Ecco le anticipazioni e le protagoniste della terza puntata di stasera, martedì 22 ottobre 2024.

Le Ragazze stasera su Rai3 con Francesca Fialdini: le anticipazioni

Martedì 22 ottobre 2024 dalle ore 21.20 appuntamento con la quarta puntata della nuova stagione de “Le Ragazze” condotto da Francesca Fialdini. Il programma di Rai Cultura realizzato da Pesci Combattenti racconta il microcosmo di ogni singola donna, famosa o comune che sia si allarga ad un piano più ampio, quello del contesto storico in cui si è trovata a vivere e degli eventi che l’hanno sfiorata o che ha vissuto da protagonista. Ogni epoca rivive anche attraverso il prezioso repertorio delle Teche Rai e di una colonna sonora costruita ad hoc per ciascun decennio.

Il viaggio di stasera parte con la storia di Rosetta Martinez, la ragazza degli anni ’40. Classe 1928, Rosetta Martinez è nata a Marsala in una famiglia borghese e sin da bambina si è dedicata alle persone più bisognose. Per realizzare il suo sogno di diventare medico missionario in Africa, Rosetta ha studiato presso la facoltà di Medicina a Palermo e una volta conseguita la laurea si è trasferita a Roma conquistando la stima del professor Luigi Condorelli, uno dei luminari della cardiologia italiana, diventando sua assistente. Successivamente è tornata a Parlemo dove ha conseguito la specializzazione in cardiologia. Tra i suoi pazienti anche il Principe Giuseppe Tomasi di Lampedusa, che proprio in ospedale ha scritto il suo romanzo, Il Gattopardo.

Le ragazze degli anni ’80 di stasera, martedì 22 ottobre 2024

Durante la puntata di stasera, martedì 22 ottobre 2024, de Le Ragazze spazio storia di Sveva Casati Modignani, la scrittrice di tanti romanzi di successo. Bice Cairati, questo il suo vero nome, è una delle penne più amate della letteratura rosa in Italia. I suoi romanzi hanno fatto sognare ed innamorare in più di 40 anni milioni lettrici che si sono appassionate alle sue storie.

A seguire le storie di Giovanna Nocetti, cantante e volto televisivo degli anni Settanta in Rai e Mediaset. Infine la storia della ragazza Rosanna Marani, la prima donna giornalista a scrivere sulla Gazzetta dello Sport.