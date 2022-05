Esiste una numerosa e varia sezione cinematografica dedicata al mondo delle stripper eppure il racconto che se ne fa si polarizza molto spesso in due direzioni: superficiale o drammatico al limite dell’angoscia. Nel 2019, una storia americana vera diventa virale e da qui, la decisione di farne un film. Si tratta de Le Ragazze di Wall Street – Business is Business. Di seguito, la trama e la data di messa in onda da parte di Mediaset, il cast e altre curiosità sulla versione cinematografica.

Le Ragazze di Wall Street: il film con Jennifer Lopez in onda il 17 Maggio su Canale 5

Le Ragazze di Wall Street andrà in onda, in prima serata a partire dalle ore 21:20, il 17 Maggio su Canale 5. E’ il 2016 quando sul New York Magazine viene pubblicato un articolo, a cura di Jessica Pressler, dal titolo inequivocabile:“The Hustlers at Scores”. Si racconta la vicenda di un gruppo di spogliarelliste che stanche di essere utilizzate e di essere derubate dal sistema di Wall Street che, poi, è capeggiato dagli uomini che sono loro clienti.

Una storia che mette a nudo le contraddizioni della società americana ma anche l’incapacità di scegliere il bene nonostante vada tutto in malora. Ispirandosi ai fatti realmente accaduti, la regista e sceneggiatrice Lorena Scalfaria, ha raccontato una storia di riscatto e di potere. Ci sarà riuscita fino in fondo?

La trama de Le Ragazze di Wall Street inizia con la crisi finanziaria del 2008 che svuota persino i club in cui lavorano le protagoniste del film. Le Ragazze di Wall Street decidono di raggirare i propri clienti con modalità discutibili, cioè illegali, ma questo crime – movie vi terrà svegli fino alla fine.

Il cast è composto da Jennifer Lopez, Constance Wu, Julia Stiles, Cardi B, Keke Palmer, Lili Reinhart, Lizzo, Madeline Brewer, Mette Towley, Trace Lysette, Mercedes Ruehl, Vanessa Aspillaga, Tommy Beardmore, Steven Boyer.

Le Ragazze di Wall Street: 5 curiosità sul film del 2019

Le Ragazze di Wall Street – Business is Business segna l’esordio sul grande schermo della rapper Cardi B che per l’occasione ha rivelato di essere stata una stripper prima di arrivare al successo come cantante.

Samantha Barbash, la protagonista della storia vera ha dichiarato che ha dovuto alzare la sua voce nei confronti della casa di produzione del film e verso la stessa J-Lo poichè avevano deciso di utilizzare la sua storia senza chiedere il suo consenso.

Tutto il cast di attrici de Le Ragazze di Wall Street – Business is Business ha dovuto allenarsi duramente, per sei mesi, in modo da riuscire a ballare su tacchi vertiginosi e soprattutto per riuscire ad utilizzare il palo. Jennifer Lopez ne aveva sempre uno, smontabile, per portarlselo dietro nei suoi viaggi a causa dei suoi molteplici impegni.

Il film Le Ragazze di Wall Street – Business is Business è stato candidato ai Golden Globe 2020 e ai SAG Awards 2020. In entrambi i casi, la nomination era per il ruolo di Miglior Attrice Non Protagonista in un film per Jennifer Lopez.

La colonna sonora del film è ricca di canzoni R&B degli anni ’90 e della Hot Dance Club Play. Volutamente è stato scelto di non inserire nessu brano delle cantanti presenti come attrici ne Le Ragazze di Wall Street – Business is Business.