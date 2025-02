Tutto pronto per “Le Iene Top”, una puntata speciale del noto programma di inchieste ideato da Davide Parenti e trasmesso in prima serata su Italia1. Scopriamo le anticipazioni, i temi e le inchieste al centro della puntata di stasera, martedì 11 febbraio 2025.

Le Iene Top, stasera su Italia 1

Stasera, martedì 11 febbraio 2025, appuntamento in prima serata su Italia 1 con “Le Iene Top”, condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. Si tratta di una puntata speciale del programma che torna con i 10 servizi più amati della stagione appena trascorsa. Si parte con la Iena Sebastian Gazzarrini, in giro per l’Europa a testare le giostre più spaventose. Con Filippo Roma, invece, si parla della “pescivendola più bella d’Italia” che si è vista bannare il suo profilo Tiktok.

E ancora spazio al servizio di Veronica Ruggeri che aveva scoperto che una nota catena di ristoranti dal discreto successo, in realtà sembrerebbe nascondere brutte sorprese, mentre Alice Martinelli si è occupata del “chirurgo dei vip”, un medico estetico che ha non ha soddisfatto appieno le richieste dei suoi pazienti.

Le Iene Top, i servizi della puntata dell’11 febbraio 2025

Ma non finisce qui, tra i 10 servizi più amati della stagione de Le Iene, lo speciale “Le Iene Top” ripropone anche il servizio di Matteo Viviani che aveva messo in guardia parlando di un probabile pericolo ancora poco considerato, quello dei lupi. Spazio poi a Nina, impegnata a difendere una splendida famiglia composta da cinque persone che, tra un sacrificio e l’altro, sembrava aver incontrato qualcuno senza scrupoli. Cizko, invece, aveva approfondito la saga di una chat piuttosto strana, nata per mettere in contatto personaggi celebri con alcune ragazze molto avvenenti.

Tra i servizi di stasera anche quello di Roberta Rei che è stato tra i più visualizzati sui social e dedicato al consumo del latte crudo e i pericoli ad esso correlati. Immancabile il reportage di Gaston Zama che sembra aver svelato l’arcano dietro il fenomeno del “calippo tour”, di cui tutti i media si sono occupati. Infine, Giulio Golia e i suoi teneri vecchietti torinesi e l’intervista di Nicolò De Devitiis al grande Svenn Goran Eriksson.

Il programma può essere seguito in streaming, anche all’estero, su www.iene.it.