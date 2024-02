Torna l’appuntamento in prima serata su Italia1 con Le Iene Show, uno dei programmi di approfondimento e attualità più seguiti dal pubblico televisivo italiano. Ecco tutti i temi, le inchieste, gli ospiti e le anticipazioni della puntata di stasera, martedì 27 febbraio 2024.

Martedì 27 febbraio 2024 dalle ore 21.20 appuntamento con “Le Iene“, il programma ideato da Davide Parenti e presentato da Veronica Gentili con la complicità di Max Angioni in prima serata su Italia 1. Nella puntata di stasera due graditissimi ospiti: si tratta di Emma Marrone reduce dalla sua quarta partecipazione al Festival di Sanremo 2024 con il brano “Apnea”. La cantante di Amici sarà protagonista di un monologo da non perdere. E ancora Bugo, il cantante balzato alla grande popolarità dopo la lite con Morgan al Festival di Sanremo.

Ma passiamo ai servizi della puntata di stasera. Continua l’inchiesta di Filippo Roma sul sistema arbitrale in Italia. Questa sera ascolteremo nuove testimonianze esclusive che parlano di carte truccate dai vertici degli Arbitri Italiani con il fine di “taroccare” le classifiche di fine anno. La Iena ha incontrato il Presidente dell’Aia Carlo Pacifici per mostrargli le prove raccolte sul campo. Spazio poi all’inchiesta di Antonino Monteleone che torna ad occuparsi della Strage di Erba. A 18 dalla condanna definitiva, la vicenda processuale di Rosa Bazzi e Olindo Romano si riaprirà il prossimo venerdì primo marzo. Tra i servizi anche la seconda parte del servizio di Roberta Rei, in Bielorussia, alla ricerca dei genitori naturali di Olga. La ragazza era stata strappata alla famiglia insieme ai fratelli quando aveva solo otto anni ed era stata mandata in un orfanotrofio prima di essere adottata da una famiglia modenese.

Nella puntata di stasera, martedì 27 febbraio 2024 de Le Iene, anche un’anticipazione della terza puntata di “Le Iene presentano: Inside”, in onda giovedì 29 febbraio in prima serata su Italia1, con l’inchiesta di Gaetano Pecoraro dal titolo Cosa Nostra. Gaspare Mutolo ha rilasciato un’inedita intervista che permetterà di scoprire i segreti più profondi della Cupola e nei collegamenti tra Cosa Nostra e gli apparati dello Stato. E ancora: il servizio di Alice Martinelli sugli scontri tra militari e gli studenti dello scorso 23 febbraio a Pisa. La Iena ha intervistata Sara Costanzo, la mamma di una delle ragazzine colpite dai manganelli delle forze dell’ordine, diventata una sorta di portavoce di tutti gli altri genitori.

Infine, Matteo Viviani si occupa del tema smog che, negli ultimi giorni, ha visto Milano una delle città più inquinate al mondo. Le Iene ha intervistato il sindaco Giuseppe Sala.

Questo e tanto altro nella puntata di stasera delle Iene. Ricordiamo che il programma è ideato da Davide Parenti