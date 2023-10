Tutto pronto per la seconda puntata de Le Iene 2023, il programma cult di Italia 1 condotto in prima serata su Italia1 da Veronica Gentili con Max Angioni. Scopriamo tutti gli ospiti, le anticipazioni e i servizi al centro della puntata di stasera, martedì 10 ottobre 2023!

Le Iene, gli ospiti di stasera: martedì 10 ottobre 2023

Martedì 10 ottobre 2023 dalle ore 21.17 appuntamento con la seconda puntata de Le Iene, il programma di successo presentato quest’anno da Veronica Gentili affiancata da Max Angioni. Tantissimi gli ospiti di questa seconda puntata. A cominciare dalla rivelazione dell’estate 2023: il giovane rapper Alfa, con la hit “bellissimissima <3” ha scalato le classifiche di vendita streaming e video collezionando migliaia di streaming. Non solo, sempre in ambito musica ospite in studio anche Benjamin Mascolo, ex voce del duo musicale di Benji & Fede.

Oltre agli ospiti, durante la puntata spazio a diversi servizi tra cui quello di Nicola Barraco dedicato alla terribile tragedia di Mestre. Un pullman è precipitato da un cavalcavia causando la morte di più di venti persone. Una tragedia che viene ricostruita con il racconto dei soccorritori. Spazio anche alla condivisione di immagini inediti di quei terribili istanti che hanno visto morire più di venti passeggeri. Spazio anche alle storie e testimonianze dei sopravvissuti che ha messo a rischio la propria vita per salvare quella degli altri passeggeri.

Dalla tragedia di Mestre al servizio di Gaetano Pecoraro. L’inviato si recato a Dubai per documentare l’alto numero di medici italiani presenti nei Paesi Arabi. Dopo aver studiato in Italia cresce sempre di più il numero dei medici italiani che decidono di trasferirsi in Arabia per condizioni lavorative ed economiche più soddisfacenti.

Le Iene, i servizi di stasera: martedì 10 ottobre 2023

Tra i servizi della puntata di stasera de Le Iene Show del 10 ottobre 2023 anche il tema secondary ticketing legato alle visite al Colosseo. Ad occuparsene Filippo Roma. Poi spazio alla storia di Maria Sofia Federico. La diciottenne ha lasciato l’università per lanciarsi nel mondo di OnlyFans e dell’hard entrando nell’Academy di Rocco Siffredi. Veronica Ruggeri l’ha incontrata per farle conoscere anche il punto di vista di personaggi noti che, dopo aver iniziato una carriera nel sex worker come Selen, Sara Tommasi, Eva Henger hanno poi deciso di fare un passo indietro.

Infine la Iena Luigi Pelazza affronta il delicato tema del narcotraffico a Napoli. Ricordiamo che l’ideatore del programma cult è Davide Parenti e Le Iene possono essere seguite in streaming, anche all’estero, sul sito www.iene.it.