Martedì 21 novembre 2023 dalle ore 21.17 va in onda una nuova puntata de Le Iene Show, il programma ideato da Davide Parenti che torna nel suo consueto appuntamento settimanale. In studio padroni di casa Veronica Gentili e Max Angioni pronti a lanciare i tantissimi servizi al centro della puntata di stasera, ma anche a presentare gli ospiti che si alterneranno in studio. Tra gli ospiti previsti in studio ci sono: il campione olimpico nella ginnastica Jury Chechi e il pianista e compositore Dardust. Entrambi saranno protagonisti di due monologhi da non perdere!

Passiamo poi ai servizi trasmessi nella puntata di martedì 21 novembre 2023. Si parte con Gaetano Pecoraro che ha raccontato il problema legato all’abusivismo delle strutture extra-alberghiere a Roma. Si tratta dei bed and breakfast o guest house. L’inviato ha incontrato l’Assessore al turismo di Roma Alessandro Onorato affrontando così un problema davvero serio: nella Capitale almeno dodicimila strutture su trentaseimila non sarebbero in regola, ma anzi sembrerebbero essere evasori fiscali. I controlli sui bed and breakfast o guest house non sono semplici per via di prestanome e della posizione non propriamente esatta della struttura.

Le Iene, i servizi di marted’ 21 novembre 2023

Non solo, nella puntata di stasera de Le Iene Show anche il servizio di Alice Martinelli dedicato al fatto di cronaca accaduto a Ragusa nel 2020. Un bambino appena nata venne ritrovato dinanzi ad un negozio da un commerciante a cui è stato poi dato in affido. Poco dopo si è scoperto che quel bambino è figlio del commerciante ed è nato da una relazione extraconiugale con una donna che ha altri due figli. La donna ha sempre affermato di non aver mai voluto abbandonare il figlio, ma di aver contattato il padre per farsi aiutare dopo aver partorito.

Solo in quel momento l’uomo ha scoperto dell’esistenza del bambino arrivando a compiere il triste gesto di abbandonarlo. Nel servizio l’intervento della mamma biologico che ha richiesto il figlio in quanto portato via contro la sua volontà. E’ attualmente in corso una battaglia legale tra i due genitori che terminerà il 28 dicembre con la decisione della Corte di Cassazione

Questo e tanto altro nella puntata de Le Iene Show in onda il martedì in prima serata su Italia 1.