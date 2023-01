Tutto pronto per un nuovo appuntamento de Le Iene Show, il programma condotto da Belen Rodriguez “orfana” di Teo Mammuccari. Scopriamo insieme tutti i servizi e anticipazioni della puntata di stasera, martedì 31 gennaio 2023 su Italia.

Le Iene stasera senza Teo Mammuccari: perchè?

Le Iene Show tornano in onda, stasera martedì 31 gennaio 2023, con la conduzione in solitaria di Belén Rodriguez senza Teo Mammuccari. Al fianco della showgirl argentina ritreremo Max Angioni. Ma come mai Mammuccari ha lasciato il programma? Con un comunicato stampa, Mediaset ha spiegato i motivi dietro l’addio del celebre conduttore.

“Come previsto e in accordo con Mediaset, Teo Mammucari, dopo 12 mesi esatti alla guida delle Iene con Belén Rodriguez, si dedicherà a nuove esperienze televisive con Italia1, rete che ha in cantiere diversi nuovi progetti di intrattenimento” si legge nella nota: “La conduzione delle prossime puntate delle Iene sarà affidata all’attuale ospite fisso Max Angioni che, con un graduale cambiamento di ruolo, affiancherà Belén alla guida” – si legge nel comunicato stampa che prosegue – “Mediaset ringrazia Mammucari per il contributo assicurato negli anni a uno dei programmi più noti e di successo della tv italiana, e augura buon proseguimento di lavoro a Max Angioni”, conclude la nota: “L’attore ha debuttato alle Iene quest’anno e ha già dimostrato perfetta sintonia con il linguaggio e lo stile del programma”. In realtà dietro l’addio del conduttore ci sarebbero delle tensioni sorte con l’autore e ideatore del programma per la condivisione di un video di un servizio sui social. Polemiche a parte, Le Iene tornano in video con una nuova imperdibile puntata.

Le Iene, i servizi di martedì 31 gennaio 2023

Ma passiamo ai servizi e alle anticipazioni della puntata de Le Iene Show di martedì 31 gennaio 2023 in onda dalle ore 21.20 su Italia. Tra i servizi segnaliamo quello di Filippo Roma che ha incontrato l’ex iena Ismale La Vardera, oggi vicepresidente della Commissione antimafia della Regione Sicilia. Nel servizio viene ricostruita l’intera vicenda di Matteo Messina Denaro soffermandosi su alcuni festini a cui il boss mafioso avrebbe partecipato alla presenza anche di un uomo appartenente alle forze dell’ordine, un medico e un noto politico italiano.

La Vardera, ai microfoni de Le Iene, ha dichiarato: “sto andando a denunciare ai Ros dei carabinieri una storia che quando me l’hanno raccontata, onestamente, non ci potevo credere. Si parla di un Matteo Messina Denaro che frequentava salotti importanti della borghesia e che partecipava, come se nulla fosse, a dei festini. Il testimone è una persona per bene, che fa una vita normale, che aveva paura di parlare perché le cose che poteva raccontare erano molto delicate e parlavano proprio di quella zona d’ombra che avrebbe potuto proteggere il boss latitante”.

Come sempre spazio a tanti altri servizi, interviste e temi nella puntata de Le Iene Show in onda questa sera su Italia 1.