Torna l’appuntamento con Le Iene Show, il programma di approfondimento e attualità ideato da Davide Parenti e trasmesso su Italia 1. Scopriamo tutti i temi, le inchieste, gli ospiti e le anticipazioni al centro della puntata di stasera, martedì 15 aprile 2025.

Le Iene Show puntate, le anticipazioni e il quiz “Questa la so”

Stasera, martedì 15 aprile 2025 dalle ore 21.20 va in onda una nuova puntata de “Le Iene Show“, il programma condotto da Veronica Gentili con la complicità di Max Angioni. Torna anche il contest “Questa La So”, un format inedito per Le Iene che coinvolgerà il pubblico a casa, dando la possibilità di vincere 1.000 euro in gettoni d’oro. Ma passiamo agli ospiti di stasera. Si parte dalla cantante Alessandra Amoroso, che presenterà il nuovo singolo Cose stupide. E ancora il cantante Michele Bravi.

Spazio poi ai servizi e alle inchieste al centro della puntata di stasera: Alessandro Sortino affronta un caso che ha sollevato dubbi e polemiche. Si tratta della presunta paternità di un bambino nato da una donna che afferma di aver avuto rapporti con il compagno, detenuto all’interno del carcere di Bologna. “Abbiamo fatto l’amore nella ludoteca, gli agenti penitenziari non controllavano” – ha detto la donna, anche se il magistrato di sorveglianza non ha creduto alla loro versione, negando a Luca il diritto di assistere al parto e di riconoscere ufficialmente il bambino. Cambierà qualcosa ora che è arrivato il risultato del test del DNA? Non solo, durante la messa in onda del servizio scopriremo anche l’esito che potrebbe cambiare radicalmente il destino di questa famiglia.

Le Iene Show, i servizi di stasera 15 aprile 2025

Non solo, nella puntata di stasera, martedì 15 aprile 2025 de Le Iene Show, spazio anche ad un servizio dedicato all’alimentazione. Mangiare sano fa bene alla nostra salute, ma sappiamo davvero cosa dobbiamo mangiare e come farlo? La Iena Gaetano Pecoraro ci accompagna in un lungo viaggio tra alimentazione, salute e consapevolezza, per imparare a trattare bene il cibo e, di conseguenza, anche noi stessi. Durante la diretta sarà mostrato anche un estratto dello speciale “La Cura – tutto quello che devi sapere per stare meglio”.

Questo e tanto altro nella puntata di stasera de Le Iene Show, il programma trasmesso in prime time su Italia1, ma che ricordiamo può essere seguito in streaming, anche all’estero, su www.iene.it.