Torna in prima serata Le Iene Show, il programma di approfondimento e attualità ideato da Davide Parenti. Dopo l’appuntamento della domenica, il programma raddoppia con l’appuntamento del martedì sempre su Italia 1. Scopriamo tutti i temi, le inchieste, gli ospiti e le anticipazioni al centro della puntata di stasera, martedì 25 febbraio 2025.

Le Iene puntate, le anticipazioni e gli ospiti stasera: 25 febbraio 2025

Stasera, martedì 25 febbraio 2025 dalle ore 21.20 va in onda una nuova puntata de “Le Iene“, il programma ideato da Davide Parenti e condotto da Veronica Gentili con la complicità di Max Angioni in prima serata su Italia 1. Tra le novità della puntata del martedì sera la presenza del contest “Questa La So”, un format inedito per Le Iene che coinvolgerà il pubblico a casa, dando la possibilità di vincere 1.000 euro in gettoni d’oro, per ogni sessione di gioco. Ma passiamo agli ospiti di stasera: direttamente dal Festival di Sanremo 2025 arriva Joan Thiele per presentare il suo brano “Eco”.

Tra i servizi della puntata: Nicolò De Devitiis ha raggiunto Marcell Jacobs a Jacksonville, in Florida. Il campione olimpico si è rifiutato in Florida per prepararsi per le prossime gare con l’obiettivo di tornare a vincere il titolo di uomo più veloce al mondo. 48 ore insieme per scoprire il vero Jacobs, tra ambizioni, fragilità e un passato che lo ha segnato. “Siamo venuti dall’altra parte del mondo per allenarci nel miglior modo” – ha detto il campione confessando – “sono un po’ scappato, mi sentivo perso e avevo bisogno di cambiare tutto“.

Le Iene show, il servizio su Marcell Jacobs

Durante il servizio de Le Iene dedicato al grande ritorno di Marcell Jacobs, l’inviato Nicolò De Devitiis ha chiesto anche dei rapporti tra il velocista ed ex lunghista italiano con cittadinanza statunitense e il collega Filippo Tortu. “Tortu è sempre stato uno di quelli che mi ha aiutato a diventare l’atleta che sono oggi. All’inizio lo subivo molto: per quanto mi impegnassi, lui riusciva sempre a battermi. Io cercavo di migliorare, di dare qualcosa in più, ma lui era sempre davanti. Poi, quando ho fatto quel passaggio mentale che mi serviva, sono diventato il numero uno al mondo” – ha detto Jacobs.

Non solo, Jacobs si è soffermato anche sulle accuse di doping: “dopo Tokyo sì, perché era impossibile che un italiano potesse vincere. Quello non mi ha mai minimamente toccato. Per me posso anche arrivare ultimo a tutte le gare. Ma pensare di barare, perché? Per quale motivo?».

Questo e tanto altro nella puntata di stasera de Le Iene Show su Italia 1!