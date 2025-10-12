Nuovo appuntamento con Le Iene Show 2025, il programma di approfondimento e attualità torna in prima serata su Italia 1. Scopriamo i temi, le inchieste, gli ospiti e le anticipazioni della puntata di stasera, domenica 12 ottobre 2025.

Le Iene 2025, stasera su Italia 1: ospiti e anticipazioni

Stasera, domenica 12 ottobre 2025 dalle ore 21.13 torna in onda Le Iene Show 2025, il programma condotto da Veronica Gentili con la complicità di Max Angioni su Italia 1. La diretta de Le Iene, il programma di approfondimento e attualità ideato da Davide Parenti è trasmessa su Italia1 e in streaming e on demand su Mediaset Infinity. Al centro della puntata di oggi altre inchieste pronte a far discutere, ma anche interviste inedite a personaggi del mondo dello spettacolo. Ma passiamo agli ospiti della puntata di stasera. Si parte da Neffa, rapper e cantante che ha da poco pubblicato il doppio progetto dal titolo “Canerandagio”. In studio anche Beatrice Valli protagonista di un monologo sulla sua vita tra famiglia, lavoro e social. Infine il rapper Ernia che con il nuovo album “Per soldi e per amore” è ai primi posti delle classifiche.

Spazio poi alle inchieste con il servizio di Matteo Viviani che è andato in Messico per raccontare e documentare il mercato della droga. Un reportage ad alto rischio che ha spinto la Iena a recarsi a Sinaloa, la culla del narcotraffico mondiale. Oggi le cose sono cambiate, visto che droghe come marijuana ed eroina sono state rimpiazzate dal fentanyl, la sostanza che sta mietendo vittime a centinaia di migliaia negli Stati Uniti.

Le Iene 2025, la diretta della puntata tra inchieste e servizi su Italia 1

Nella puntata di stasera, domenica 12 ottobre 2025 de Le Iene Show spazio anche al servizio di Nicolò De Devitiis che ci parla di una nuova truffa. Alcuni tassisti sfrutterebbero le funzionalità dell’app FreeNow per aumentare indebitamente i guadagni. Fingendo normalità durante la corsa, al momento del pagamento inserirebbero manualmente la cifra massima prevista dal sistema. Una pratica ingegnosa ma scorretta che grava sulle tasche dei clienti, come documentato dalla trasmissione con testimonianze e prove dirette.

Questo e tanto altro nella puntata di stasera de Le Iene Show, il programma trasmesso in prime time su Italia1, ma che ricordiamo può essere seguito in streaming, anche all’estero, su www.iene.it.