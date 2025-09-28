Torna Le Iene Show 2025, il programma di approfondimento e attualità torna in prima serata su Italia 1. Scopriamo i temi, le inchieste, gli ospiti e le anticipazioni della puntata di stasera, domenica 28 settembre 2025.

Le Iene 2025, stasera su Italia 1: ospiti e anticipazioni

Stasera, domenica 28 settembre 2025 dalle ore 21.13 appuntamento con Le Iene Show 2025, il programma condotto da Veronica Gentili con la complicità di Max Angioni su Italia 1. La diretta de Le Iene, il programma di approfondimento e attualità ideato da Davide Parenti è trasmessa su Italia1 e in modalità live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Anche questa sera una puntata ricca di inchieste, sorprese e storie che non lasciano indifferenti. Tra le inchieste di stasera quella di Alessandro De Giuseppe dedicata all’omicidio di Garlasco, uno dei casi di cronaca nera più noti degli ultimi vent’anni. Nuovi elementi sulla morte di Chiara Poggi dopo l’ultima svolta giudiziaria. L’ex procuratore di Pavia sarebbe finito sotto i riflettori per presunti rapporti con la famiglia di Andrea Sempio. L’ombra di denaro e favori getta nuove domande su una vicenda che sembrava chiusa. E allora: Alberto Stasi è davvero colpevole? O c’è ancora altro da scoprire?

Spazio poi al giallo di Manuela Murgia curato da Alessandro Sortino, che riporta alla luce una storia rimasta senza verità per trent’anni. La morte di Manuela, 16 anni, trovata nel canyon di Tuvixeddu a Cagliari. L’unico indagato è l’ex fidanzato, Enrico Astero, che l’inviato ha intercettato davanti al Tribunale. Nel servizio spuntano testimonianze inedite, il racconto di un cugino e la nuova perizia del medico legale Roberto Demontis.

Le Iene 2025, la diretta della puntata tra inchieste e servizi su Italia 1

Non solo, nella puntata di stasera, domenica 28 settembre 2025 de Le Iene Show si parla anche del caso dell’anestesista in sciopero: un episodio che intreccia sanità e diritti civili. A Torrette di Ancona una donna malata di tumore al seno ha visto rinviato il suo intervento chirurgico perché l’anestesista incaricato ha aderito allo sciopero nazionale a sostegno di Gaza. A raccontare la vicenda, con le voci dei protagonisti, è Daniele Bonistalli. Una storia che apre interrogativi su limiti e conseguenze delle proteste in ambito sanitario.

Infine la Iena Matteo Viviani ha seguito da vicino guardiacaccia e cacciatori tra le montagne bresciane. Al centro del servizio, le nuove regole sulla caccia agli uccelli migratori.

Questo e tanto altro nella puntata di stasera de Le Iene Show, il programma trasmesso in prime time su Italia1, ma che ricordiamo può essere seguito in streaming, anche all’estero, su www.iene.it.