Tutto pronto per la nuova edizione de Le Iene Show 2025, il programma di approfondimento e attualità ideato da Davide Parenti. Ecco tutti i temi, le inchieste, gli ospiti e le anticipazioni della puntata di stasera, domenica 14 settembre 2025.

Le Iene Show 2025, al via le nuove puntate su Italia 1: le anticipazioni

Stasera, domenica 14 settembre 2025 dalle ore 21.13 appuntamento con le nuove puntate de Le Iene Show 2025, il programma condotto da Veronica Gentili con la complicità di Max Angioni su Italia 1. La diretta del programma di approfondimento e attualità ideato da Davide Parenti è fruibile anche in modalità live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Tantissimi gli ospiti e i servizi – inchieste al centro del primo appuntamento della stagione 2025-2026 che arriva dopo il grandissimo successo dello scorso anno. Ma passiamo agli ospiti de Le Iene di stasera 14 settembre 2025. In studio Alfa, il giovane cantante vincitore del premio Power Hits Estate 2025 per il grandissimo successo di “A me mi piace“. Dopo il grandissimo successo dello scorso anno al Festival di Sanremo 2025 dove si è esibito anche in duetto con Roberto Vecchioni sulle note di Sogna, ragazzo, sogna, è tra i protagonisti della prima puntata con alcune delle sue hits diventate virali tra i giovani e non.

Spazio poi a Sarah Fahr, la campionessa italiana di pallavolo che ricopre il ruolo di centrale dell’Imoco Volley Conegliano. La campionessa mondiale e olimpica è diventata il simbolo della nuova stagione d’oro della pallavolo italiana.

Le Iene Show, le inchieste e i servizi di stasera, 14 settembre 2025

Nella puntata di stasera, martedì 14 settembre 2025 de Le Iene Show tornano anche le inchieste che hanno fatto la storia del programma. Si parte con la prima inchiesta “Scommessa Collettiva” a cura di Filippo Roma. “Scommessa Collettiva” è il nome del club esclusivo creato da Mario Adinolfi che prometteva guadagni con un investimento da 3.000 a 10.000 euro nel settore delle scommesse sportive. Proprio il giornalista dichiarava: “la somma investita è sempre e comunque garantita, ma chi ne richiedesse la restituzione fuori dalle finestre trimestrali in cui l’operazione è consentita accetta di rinunciare alle vincite maturate e non reinvestite”. La realtà è ben diversa stando a quanto raccolto dalla Iena Filippo Roma. L’inviato ha raccolto testimoniane inedite di molti clienti che hanno deciso di investire i propri risparmi in questa operazione.

Tra le inchieste di stasera de Le Iene anche quella di Nicolò De Devitiis che ha seguito da vicino Achille Polonara, il cestista italianoche durante la sua carriera ha vinto tantissimi premi tra cui la Supercoppa italiana con la Pallacanestro Reggiana nel 2015. Il campione a Valencia ha iniziato la sua battaglia contro la leucemia mieloide.

Questo e tanto altro nella puntata di stasera de Le Iene Show, il programma trasmesso in prime time su Italia1, ma che ricordiamo può essere seguito in streaming, anche all’estero, su www.iene.it.