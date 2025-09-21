Dopo il grande successo della prima puntata de Le Iene Show 2025, il programma di approfondimento e attualità torna in prima serata su Italia 1. Scopriamo i temi, le inchieste, gli ospiti e le anticipazioni della puntata di stasera, domenica 21 settembre 2025.

Le Iene 2025, stasera su Italia 1: ospiti e anticipazioni

Stasera, domenica 21 settembre 2025 dalle ore 21.13 va in onda una nuova puntata de Le Iene Show 2025, il programma condotto da Veronica Gentili con la complicità di Max Angioni su Italia 1. La diretta de Le Iene, il programma di approfondimento e attualità ideato da Davide Parenti è trasmessa su Italia1 e in modalità live streaming e on demand su Mediaset Infinity. Ma passiamo agli ospiti di stasera. In studio c’è la cantante Gaia che, dopo il successo di “Chiamo io chiami tu” a Sanremo 2025 è tornata con il nuovo singolo “Nuda”. Ospite anche Maria Grazia Cucinotta, attrice e regista di talento, lanciata in tutto il mondo grazie al film “Il postino” di Massimo Troisi.

Nella puntata di stasera tante nuove inchieste, a cominciare dal servizio di Roberta Rei dedicato alla storia di Paolo Mendico, il giovane ragazzo che ha deciso di togliersi la vita dopo essere stato vittima di bullismo. Un servizio toccante con diverse testimonianze inedite.

Le Iene 2025, la diretta della puntata tra inchieste e servizi su Italia 1

Non solo, nella puntata di stasera, domenica 21 settembre 2025 de Le Iene Show spazio all’inchiesta di Gaston Zama. L’inviato si è occupato dell’omicidio di Charlie Kirk, l’attivista assassinato negli Stati Uniti d’America. Charlie Kirk è stato ucciso mentre teneva un discorso presso l’Università dello Utah. Un omicidio che è diventato centro di un dibattito internazionale, mentre l’America è spaccata in due.

L’inviato Giulio Golia, invece, ha incontrato Laura Santi e Martina Oppelli, due donne affette da sclerosi multipla. Dopo una lunga battaglia le due hanno deciso di mettere fine alla propria vita. Un servizio emozionante e toccante che tratta con testimonianze dirette il tema dell’eutanasia. E ancora: la Iena Gaetano Pecoraro nel suo servizio parla della medicina del futuro. Proprio l’inviato del programma ha sperimentato cosa succede se i sintomi dei pazienti vengono studiati dall’AI al pronto soccorso prima di una visita medica. Da segnalare anche i servizi di Daniele Bonistalli e Filippo Roma che torna ad occuparsi del caso della “Scommessa collettiva”, il club fondato da Mario Adinolfi.

Questo e tanto altro nella puntata di stasera de Le Iene Show, il programma trasmesso in prime time su Italia1, ma che ricordiamo può essere seguito in streaming, anche all’estero, su www.iene.it.