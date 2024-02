Torna l’appuntamento con Le Iene presentano Inside, il programma di inchieste ideato da Davide Parenti che racconta alcune delle storie più seguite e discusse della cronaca con interviste, servizi e approfondimenti. Ecco le le anticipazioni, i temi e gli argomenti al centro della puntata di stasera, giovedì 29 febbraio 2024 su Italia1.

Le Iene presentano Inside, stasera su Italia1: “Cosa Nostra”, l’inchiesta sulla mafia siciliana

Giovedì 29 febbraio 2024 dalle ore 21.17 torna in prima serata lo spin-off de “Le Iene” dal titolo “Le Iene presentano: Inside” in prima serata su Italia 1. Il programma di Davide Parenti racconta con interviste, servizi e approfondimenti, alcune delle storie più seguite e discusse. Nella puntata di stasera spazio all’inchiesta “Cosa Nostra” a cura di Gaetano Pecoraro e Francesca di Stefano sulla mafia siciliana.

L’ organizzazione criminale Cosa Nostra ha da sempre condizionato la politica infiltrandosi in ogni suo apparato e influenzato le vite di chi ha cercato di combatterla. L’inchiesta racconta i volti di chi ha cercato di affrontarla e sconfiggerla con forza, coraggio e determinazione. Spazio anche a quei volti che oggi sono alla ricerca di perdono e redenzione. Si parte dalla storia delle sorelle Pilliu che da più di 30 anni hanno rinunciato a vendere le proprietà a costruttori legati a clan mafiosi fino ai casi irrisolti degli omicidi di Vincenzo Agostino e Attilio Manca.

Le Iene presentano Inside puntate: si parla di alimentazione

Nell’inchiesta di stasera de Le Iene presentano Inside, trasmessa giovedì 29 febbraio 2024 su Italia1, si parla Cosa Nostra. Impossibile non menzionare la terribile strage di Via D’Amelio in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta, ma anche la strage di Capaci che vide morire il magistrato antimafia Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e alcuni agenti della scorsa. Durante l’inchiesta spazio anche all’intervista a Giulio Andreotti, realizzata nel periodo in cui venne chiamato a rispondere, in sede giudiziaria, dei suoi rapporti con Cosa Nostra.

Non solo, le testimonianze esclusive di Giovanni Aiello conosciuto come “faccia da mostro” rilasciate poco prima di morire. L’uomo – secondo gli inquirenti – era uno dei collegamenti tra i servizi segreti e l’organizzazione criminale. Infine l’intervista a Gaspare Mutolo, uno dei collaboratori di giustizia più importanti nella storia della lotta contro la mafia.

Insieme a Gaetano Pecoraro, per tutto il racconto, tre guide d’eccezione, nate e cresciute a Palermo: Pif, da sempre molto attivo nella lotta alla mafia. Salvo Sottile, giornalista e conduttore televisivo, e Lirio Abbate, cronista giudiziario, giornalista investigativo e autore di molti libri-inchiesta.

L’appuntamento con Le Iene presentano Inside è il giovedì in prima serata su Italia 1.