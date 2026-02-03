Tutto pronto per il debutto de “Le Iene presentano: Il Verdetto“, lo spin-off del popolare programma di inchieste “Le Iene”, in arrivo da stasera – martedì 3 febbraio 2026 – in prime time su Italia 1. Scopriamo di cosa si tratta e le anticipazioni della prima puntata.

Le Iene presentano: Il Verdetto arriva su Italia 1

Da stasera – martedì 3 febbraio 2026 – dalle ore 21.15 al via la prima stagione de “Le Iene presentano: Il Verdetto”, il nuovo programma condotto da Nina Palmieri e scritto da Alessia Rafanelli su Italia 1. Lo spin-off del celebre programma di inchieste ideato da Davide Parenti “cambia faccia” trattando alcuni dei principali casi di cronaca italiana degli ultimi anni. Ogni puntata sarà dedicata ad alcuni casi di cronaca nera ricostruendone lo sviluppo attraverso una narrazione ordinata e cronologica dei fatti. Un racconto asciutto, preciso, imparziale, affidato agli stessi protagonisti, basato su fatti verificabili e privi di influenze personali.

Al centro della puntata la vicenda processuale che è stata valorizzata con approfondimenti, note divulgative e un racconto sempre fedele allo stile Iene, ma che rimanda anche a modalità narrative delle serie tv.

Ci sono casi di cronaca di cui si è parlato tanto, ma che meritano di essere rimessi in ordine. Domani sera, martedì 3 febbraio, in prima serata su Italia1, la nostra @GiovannaNinaPal vi aspetta con “Le Iene presentano: Il Verdetto”, il nuovo spin-off de #LeIene 📺 In questa… pic.twitter.com/zyYvjPCc3r — Le Iene (@redazioneiene) February 2, 2026

Le Iene presentano: Il Verdetto: i casi e le vicende di martedì 3 febbraio 2026

Nella puntata di stasera, martedì 3 febbraio 2026, de Le Iene presentano Il Verdetto spazio a tre vicende processuali che hanno attirato l’attenzione di milioni di persone diventando oggetto di confronto e discussione del pubblico. Si parte dalle 21.15 con il caso di Filippo Turetta con l’omicidio di Giulia Cecchettin. Dalle ore 22, invece, spazio al caso di Laura Ziliani, la donna uccisa dalle due figlie. Infine intorno alle 23.30 si parlerà del caso di Benno Neumair che ha tolto la vita a entrambi i genitori.

Davide Parenti, ideatore de Le Iene e capo progetto della versione “Il Verdetto” ha anticipato: «è un prodotto avvincente, che una volta che ci sei dentro è difficile abbandonare e che in poco meno di un’ora ti fa capire tutto di una storia di cui pensavi… di sapere tutto».

L’appuntamento con “Le Iene presentano: il Verdetto” è il martedì in prima serata su Italia 1.