Le Iene, puntata di domenica 24 novembre 2019: la squadra del Milan ha aperto il primo settore per non vedenti.

La passione per il calcio, come tutte le altre passioni, non ha limiti. Da oggi, infatti, è possibile fare il tifo allo stadio anche per i non vedenti visto che il Milan ha deciso di aprire il primo settore ad hoc. Un modo per permettere anche a chi non il senso della vista di vivere ugualmente un’emozione unica. Per l’occasione Le Iene Alessandro Onnis e Stefano Corti hanno sfidati un gruppo di tifosi non vedenti a giocare con una squadra di giocatori rossoneri “bendati”.