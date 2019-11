Le Iene di domenica 10 novembre 2019: Golia ha incontrato i familiari dei tre vigili di Alessandria morti durante una esplosione.

Per l’occasione la Iena Giulio Golia ha incontrato i familiari dei tre pompieri uccisi ad Alessandria. A distanza di poche ore dai funerali, Giovanni Vincenti ha confessato di aver provocato l’esplosione in cui sono morti i Vigili del Fuoco per ottenere un risarcimento dall’assicurazione. Nel video è spiegato anche come e dove aderire per la raccolta fondi aperta dai colleghi per aiutare le famiglie delle vittime.

Ecco il video Mediaset trasmesso durante la puntata odierna de Le Iene!