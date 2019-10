Le Iene tornano in prima serata su Italia1 con l’appuntamento del martedì sera condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. Ecco tutte le anticipazioni e i servizi al centro della puntata di questa sera, martedì 29 ottobre 2019.

Martedì 29 ottobre alle ore 21.20 nuovo appuntamento con “Le Iene“ in prima serata su Italia 1. La puntata del martedì sera è come sempre affidata alla conduzione di Alessia Marcuzzi e Nicola Savino e non solo. Durante la serata, infatti, ci sarà anche l’intervento fuori campo della mitica Gialappa’s band. Scopriamo in anteprima alcuni dei servizi al centro della puntata di questa sera.

Uno dei servizi della puntata di martedì 29 ottobre 2019 è quello della Iena Antonino Monteleone che è tornato ad occuparsi della vicenda dei Bronzi di Riace. Dove eravamo rimasto? La Iena ci aveva mostrato nelle precedenti settimane come era avvenuto il ritrovamento della due statue di bronzo; un recupero che ha portato alla luce la possibile sparizione di alcuni reperti.

Una testimonianza esclusiva, infatti, ha avanzato l’ipotesi che le statue ritrovate fossero tre e non due. E’ davvero così? Sta di fatto che se questa possibilità venisse confermata, ciò andrebbe a rivoluzionare tutta la storia di una delle più importanti scoperte archeologiche di tutte i tempi.

Non solo, durante la puntata del martedì de Le Iene Show spazio anche al momento intervista singola con il rapper Mecna. Da Foggia con furore, il rapper è pronto a raccontarsi a pochi giorni dall’uscita di “Neverland”, il nuovo album di inediti rivelando anche alcuni dettagli sulla sua vita privata.

Ma non finisce qui, visto che nella puntata spazio anche agli scherzi delle Iene. Questa settimana a cadere nella trappola è stata la showgirl brasiliana Juliana Moreira grazie alla complicità del marito Edoardo Stoppa, inviato di Striscia La Notizia.

Ricordiamo che il programma è visibile in diretta su Italia 1, ma anche in modalità streaming sul sito ufficiale www.iene.it.