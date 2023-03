Claudio Santamaria ha sostituito all’improvviso Belen Rodriguez nell’ultima puntata de Le Iene Show. L’ultima puntata del popolare programma televisivo di Italia 1 ha visto una novità alla conduzione. Assente last minute la showgirl argentina rimpiazzata dall’attore di “Lo chiamavano Jeeg Robot“. Sui social in tanti si chiedono il perchè e c’è chi ipotizza un nuovo caso alla Teo Mammucari!

Belen Rodriguez assente a Le Iene: alla conduzione c’è Claudio Santamaria

La puntata di martedì 14 marzo 2023 de Le Iene Show è iniziata con un improvviso cambio alla conduzione. La padrona di casa Belen Rodriguez è stata sostituita da Claudio Santamaria sul palco con i comici Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. L’assenza della showgirl argentina è stata poco dopo motivata proprio da Santamaria che ha detto:

Buonasera e benvenuti a Le Iene! Siamo pronti a iniziare una super puntata! In realtà io passavo di qua e mi hanno preso dai corridoi dicendomi di venire a dare una mano e io ho accettato! I più attenti di voi avranno notato che io non sono Belen Rodriguez e che lei non è accanto a me. Un motivo c’è, Belen non è stata bene, ci sta guardando da casa e noi le mandiamo un abbraccio!

Belen Rodriguez lascia Le Iene? Nessun caso alla Teo Mammucari

Niente di grave quindi, l’assenza di Belen Rodriguez è legata ad un piccolo problema di salute che dovrebbe essere risolto nel giro di pochi giorni. I più attenti e i fan della showgirl avevano notato l’assenza della showgirl dai social network dove solitamente condivideva, nelle stories di Instagram, i suoi look previsti per la serata. Nessun caso quindi alla Teo Mammucari che ha lasciato il programma tra le polemiche poi chiarite da Mediaset con un comunicato stampa.

Dopo un anno con Belen Rodriguez alla conduzione de Le Iene – come già previsto e in accordo con l’azienda – Teo Mammucari lascia il programma e si dedica ad altri progetti della rete. In cantiere infatti ci sono diverse novità. Con Belen nelle prossime puntate ci sarò Max Angioni, che passa da essere un ospite al ruolo di conduttore.