Torna l’appuntamento con Le Iene Show, il programma cult di Italia 1 condotto da Nicola Savino con la partecipazione, questa settimana, di Elisabetta Canalis. Scopriamo i servizi e le anticipazioni della puntata in onda questa sera, martedì 19 ottobre 2021.

Le Iene stasera, anticipazioni di martedì 19 ottobre 2021

Martedì 19 ottobre 2021 va in onda una nuova puntata de “Le Iene” con Nicola Savino. Dopo Elodie e Rocio Munoz Morales, è Elisabetta Canalis la protagonista per una sera al timone del popolare programma di Italia 1.

La ex velina di Striscia La Notizia è al settimo cielo per questa nuova avventura: “sono molto felice, condurre Le Iene è sempre stato un sogno e so già che ci divertiremo moltissimo. Io e Nicola saremo le vittime preferite dei Gialappi“.

Tra i servizi al centro della puntata di martedì 19 ottobre 2021: Filippo Roma torna ad occuparsi della vicenda del doppio lavoro di Pierpaolo Sileri. Tra il 2018 e il 2019 Sileri, come medico dipendente pubblico, ha svolto attività professionali in una struttura privata convenzionata con la Regione Lazio. Il Sottosegretario alla Salute aveva però precisato di aver svolto attività gratuita di insegnamento e tutoraggio. In realtà la Regione Lazio ha inviato all’Ordine dei medici di Roma una richiesta di ulteriori accertamenti per valutare eventuali sanzioni.

Le Iene puntate: i servizi di martedì 19 ottobre 2021

Tra i servizi al centro della puntata de Le Iene di martedì 19 ottobre 2021 anche il reportage di Giulio Golia nella baraccopoli di Messina che accoglie più di 2.000 famiglie, circa 10.000 persone, in condizioni di estrema difficoltà. Nel servizio anche la testimonianza di Marcello Scurria, Presidente di Arisme, che da tre anni gestisce lo sfollamento: “nel mondo occidentale non c’è un precedente come nel caso Messina, per trovare le favelas bisogna andare o in Africa o in Sud America“.

Spazio poi all’intervista a Brian Perri, chirurgo americano e marito di Elisabetta Canalis, ma anche quella a Francesca Michielin che ha pubblicato il nuovo singolo “Nei Tuoi Occhi“. Infine con Alice Marinelli si parla di green pass: cosa sta succedendo nelle aziende agricole presenti sul nostro territorio dove lavorano centinaia di lavoratori stagionali e stranieri?

