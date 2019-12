Aiello si racconta a Le Iene nell’intervista singola: le origini, il nuovo singolo e a sorpresa rivela “mi piace Barbara D’Urso”.

E’ il cantautore italiano più richiesto del momento. Il ultimo singolo “La mia ultima storia” è un grandissimo successo e tutti si sono accorti del suo talento. Per l’occasione Le Iene l’hanno incontrato per un’intervista singola in cui si racconta tra amori, tradimenti, passioni, le origini fino alla “passione” per Barbara D’Urso.