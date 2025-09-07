Tutto pronto per la nuova stagione de Le Iene 2025-2026, uno dei programmi di approfondimento e attualità più seguiti dal pubblico televisivo italiano. Ecco quando inizia, conduttori ed anticipazioni della nuova edizione su Italia 1.

Le Iene 2025 – 2026, ecco quando va in onda su Italia 1

Al via da domenica 14 settembre 2025 la nuova edizione de Le Iene Show, il programma di inchieste e servizi giornalistici condotto anche quest’anno da Max Angioni e Veronica Gentili. Confermata in toto la coppia di conduttori che quest’anno festeggia tre anni di conduzione sono pronti a fare compagnia ai telespettatori con una nuova stagione di uno dei programmi di approfondimento e attualità più seguiti dal pubblico televisivo italiano. Non solo, durante le puntate non mancheranno interviste dissacranti, inchieste di cronaca affidate alla redazione. Un punto di vista diverso sui temi di stretta attualità, ma anche su vicende di cronaca nera e casi che hanno attirato l’attenzione mediatica.

Oltre a Max Angioni e Veronica Gentili, non mancherà la squadra di inviati de Le Iene Show: Eleazaro Rossi, Nathan Kiboba, Giulio Golia, Matteo Viviani, Nina Palmieri, Alice Martinelli. A loro si aggiungono altre “Iene” in giro per l’Italia e non solo pronte a raccogliere storie importanti e testimonianze inedite ed esclusive. Si tratta di dichiarazioni, deposizioni, affermazioni di storie e casi che meritano di essere ascoltati per ricostruire un’immagine della realtà che altrove spesso viene trascurata.

L’appuntamento con Le Iene Show 2025 – 2026 è da domenica 14 settembre in prima serata su Italia 1.